Моуринью уже выбрал себе ассистента в "Реал": в Испании назвали условия возвращения Особенного

Жозе Моуринью / Фото: Getty Images

Бывший помощник Жозе Моуринью Луис Кампос заявляет, что бывший босс "Манчестер Юнайтед" вскоре вернется в мадридский "Реал". Такой же информацией располагает и испанская ежедневная спортивная газета AS. Журналисты издания рассказали, что португальский специалист уже набирает команду для возвращения на "Сантьяго Бернабеу". Ранее мы писали, что "Реал" будет экономить ради сумасшедшего трансфера.

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56-летний Жозе видит своим помощником экс-игрока "сливочных" Хаби Алонсо. В Испании уверены: возвращение Особенного в Мадрид обязательно состоится, если нынешний тренер "Реала" Зинедин Зидан провалит групповой этап нынешней Лиги чемпионов. И на данный момент положение француза очень шаткое – в своей группе самый титулованный клуб Европы идет вторым – с четырьмя очками после трех встреч, а на пятки буквально наступает "Брюгге".

Моуринью сидит без работы без работы десять месяцев – с тех пор, как уволили из МЮ. Мы уже сообщали, что у украинского вратаря мадридцев – проблемы: "Реал" нашел замену неудачнику Куртуа.

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