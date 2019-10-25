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Моуринью уже выбрал себе ассистента в "Реал": в Испании назвали условия возвращения Особенного

25 октября, 22:11

Помощником португальского тренера в Мадриде может стать Хаби Алонсо

Жозе Моуринью

Жозе Моуринью / Фото: Getty Images

Бывший помощник Жозе Моуринью Луис Кампос заявляет, что бывший босс "Манчестер Юнайтед" вскоре вернется в мадридский "Реал". Такой же информацией располагает и испанская ежедневная спортивная газета AS. Журналисты издания рассказали, что португальский специалист уже набирает команду для возвращения на "Сантьяго Бернабеу". Ранее мы писали, что "Реал" будет экономить ради сумасшедшего трансфера.

Смотрите обзор матча Лиги чемпионов "Галатасарай" – "Реал" – 0:1

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56-летний Жозе видит своим помощником экс-игрока "сливочных" Хаби Алонсо. В Испании уверены: возвращение Особенного в Мадрид обязательно состоится, если нынешний тренер "Реала" Зинедин Зидан провалит групповой этап нынешней Лиги чемпионов. И на данный момент положение француза очень шаткое – в своей группе самый титулованный клуб Европы идет вторым – с четырьмя очками после трех встреч, а на пятки буквально наступает "Брюгге".

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Моуринью сидит без работы без работы десять месяцев – с тех пор, как уволили из МЮ. Мы уже сообщали, что у украинского вратаря мадридцев – проблемы: "Реал" нашел замену неудачнику Куртуа.

Смотрите, как в свое время Антонио Конте не пожал руку Жозе Моуринью

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тренер чемпионат Испании Реал Мадрид Жозе Моуринью Хаби Алонсо

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