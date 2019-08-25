Моуринью ждет увольнения Зидана с поста главного тренера "Реала"

Жозе Моуринью / Фото: Getty Images

Бывший главный тренер "Челси" и "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью этим летом отклонил много предложений о работе. Португальский специалист хочет дождаться увольнения Зинедина Зидана с поста наставника мадридского "Реала", сообщает AS.

Моуринью внимательно следит за ситуацией в "Реале". Ранее сообщалось, что у Зидана возникли разногласия с президентом клуба Флорентино Пересом из-за трансферной кампании.

Зинедин настаивал на приобретении полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба и продаже нападающего Гарета Бейла. Перес не захотел тратить большие деньги на Погба и не продал Бейла, а затем попросил главного тренера вернуть в состав валлийца.

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Если в январе Зидан все еще будет на должности, Жозе, скорее всего, пересмотрит планы и попытается найти работу в другом клубе.

Напомним, Моуринью возглавлял "Реал" с 2010 по 2013 год. С клубом он становился чемпионом Испании, а также выигрывал Кубок и Суперкубок Испании.

Ранее мы писали, что Моуринью отказался от предложения из Китая в размере 100 миллионов евро за весь срок контракта. Португальский специалист намерен продолжать работать в Европе, несмотря на то, что его соглашение с китайским клубом стало бы крупнейшим в истории.

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