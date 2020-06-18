"Мой король, ты не можешь творить чудеса в одиночку": Роналду нашел поддержку после провала в Кубке Италии

До Криштиану в серии пенальти даже не дошла очередь

Сестра нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, Эльма Авейру, поддержала брата после поражения туринской команды от "Наполи" в финале Кубка Италии. Напомним, что встреча проходила в Риме на стадионе "Олимпико". Основное время завершилось нулевой ничьей, а сразу после окончания второго тайма состоялась серия пенальти, в которой удачливее оказались неаполитанцы — 4:2. Но до удара Роналду дело уже не дошло.

"Что еще ты мог сделать? Вот и все, мой дорогой, ты не можешь творить чудеса в одиночку. Я не понимаю, как можно так играть. В любом случае выше голову, большего ты сделать не мог, мой король", — написала Авейру на своей странице в Instagram.

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Отметим, что "Наполи" выиграл Кубок Италии в шестой раз, а "Ювентус" является рекордсменом турнира и его 13-кратным победителем.

Ранее мы сообщали, что будет с чемпионатом Италии в случае заражения игроков COVID-19. Напомним, что Серия А возобновится уже 20 июня, а лидером является "Ювентус" Криштиану Роналду – 63 очка, на втором месте "Лицио" – 62.

Смотрите, как Криштиану Роналду забивал "Наполи" в чемпионате Италии

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