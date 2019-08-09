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"Мой мир рухнул": дело об изнасиловании Неймаром бразильской модели закрыто

Сегодня, 19:14

Футболист прокомментировал решение прокураторы Сан-Паулу

Неймару больше не надо ходить в полицию

Неймару больше не надо ходить в полицию / Фото: AFP

Нападающему "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймару не будет предъявлено обвинение в изнасиловании. То, что неделю назад было еще слухами, сейчас официально подтвердила прокурор штата Сан-Паулу Флавия Мерлини.

"Мы не знаем, что происходит за четырьмя стенами. Так что у нас есть слова одного человека против слов другого. Я поддерживаю решение закрыть дело", – заявила Мерлини.

"Это будет глава в моей жизни, которая никогда не забудется по многим причинам, главная из которых – ущерб, причиненный мне, моей семье и людям, которые действительно знают меня, – заявил после этого решения Неймар. - Я буду честен и не скажу, что счастлив.

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Да, мой мир рухнул, и я упал на землю ... но, как гласит одна легенда в джиу-джитсу, "для многих земля – ​​это конец всего, для нас – это только начало". Пусть это будет началом не только для меня, но для всех, кто пострадал от такого рода ложных обвинений и, в основном, для каждой женщины, которая действительно является жертвой этого акта. Я желаю, чтобы вы были сильны, сражались и достигли всего, чего вы все заслуживаете!"

Как сообщалось ранее, бразильская модель Нажила Триндади обвинила Неймара в изнасиловании, которое он, по ее словам, совершил 15 мая в парижском отеле. Девушка обратилась за помощью в правоохранительные органы, подав заявление в полицейский участок Сан-Паулу. "Он ударил меня и даже сфотографировал мою избитую задницу. Должно быть, чтобы похвастаться перед друзьями. Неймар был пьяным и обкуренным. Он наркоман, жестокий человек. Его нужно отправить в тюрьму", – утверждала Нажила Триндади.

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Так, давая показания во второй раз, она сообщила, что Неймар дал ей пощечину и отказался пользоваться презервативом во время полового акта. Ранее она об этом не упоминала. По ее словам, она отказала игроку в половом акте без презерватива. Полицейские сочли ее слова неубедительными и не стали открывать дело.

Позже, однако, полиция Сан-Паулу начала расследование уже в отношении самой Нажилы Триндади, инкриминировав ей вымогательство. Сообщалось, что бразильская модель требовала у Неймара деньги, чтобы не обнародовать видео, на котором запечатлена вся последовательность сексуальных действий, произошедших в отеле Парижа.

Так Неймар забивал за "ПСЖ":

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Источники: СЭ , Сегодня|Спорт , Футбол на Куличках

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