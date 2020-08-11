"Моя любовь": Андрей Шевченко показал трогательное фото в день рождения жены

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко трогательно поздравил свою супругу американскую модель Кристин Пазик с днем рождения. Сегодня ей исполнилось 42 года. Легендарный футболист разместил на своей странице в Instagram совместное фото с женой. Супруги сфотографировались на пляже, держась за руки.

"С днем рождения, моя любовь", – подписал снимок Шевченко.

INSTAGRAM

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Пара познакомилась на вечеринке знаменитого дизайнера Джорджо Армани в 2002 году, а спустя два года сыграла свадьбу в Вашингтоне.

В том же году Кристин подарила футболисту первенца, ему дали имя Джордан. Спустя два года у супругов появился второй сын, которого назвали Кристиан.

Андрей Шевченко с детьми / Фото: Twitter

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Следующего пополнения в семье Шевченко пришлось ждать шесть лет. В октябре 2012 года, когда Андрей уже завершил профессиональную карьеру, он стал многодетным отцом – Кристин Пазик родила сына Александра.

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А в апреле 2016 года на свет появился последний на данный момент ребенок в семье Андрея и Кристины – ему дали двойное имя Райдер-Габриэль.

Недавно Андрей Шевченко показал повзрослевших детей. Вся семья украинского футболиста отдыхала на яхте после матчей национальной команды.

Реклама Андрей Шевченко и Кристин Пазик / Фото: Instagram

Смотрите, как дети поздравляли Андрея Шевченко с днем рождения:

Андрей Шевченко. День рожденья. Видео – Instagram Шевы

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