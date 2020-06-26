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МОЗ советует перенести финал Кубка Украины из Львова: УАФ собирает экстренное совещание

26 июня, 14:38

Александр Трикиша Александр Трикиша

В связи с эпидемиологической ситуацией во Львовской области МОЗ не советует проводить там финал Кубка Украины

В адрес Украинской ассоциации футбола поступило письмо от МОЗ за подписью министра здравоохранения Украины Максима Степанова о возможности проведения финального матча Кубка Украины сезона-2019/2020 8 июля 2020 во Львове на стадионе "Арена Львов". В связи с этим сегодня Исполком УАФ проведет заседание, на котором будет принято решение о месте проведения финала Кубка Украины, сообщается на официальном сайте УАФ.

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"Обращаем внимание на то, что согласно анализу эпидемической ситуации во Львовской области и Львове, состояние заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 продолжает оставаться напряженным. В частности, во Львовской области за последнюю неделю подтверждено 1196 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Особенно сложной ситуация во Львове, где за период с 17 по 23 июня было зарегистрировано 574 подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19, что составляет 48% всех заболевших во Львовской области.

Анализ эпидемической ситуации во Львовской области и Львове дает основания считать, что решение региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по ослаблению противоэпидемических мероприятий, в том числе проведение спортивных мероприятий, не будут использованы, что может поставить под угрозу проведение финального матча Кубка Украины по футболу сезона-2019/2020.

Учитывая изложенное, предлагаем рассмотреть вопрос о переносе финального матча Кубка Украины по футболу сезона-2019/2020 из Львова в регион с более стабильной эпидемической ситуацией", – говорится в письме.

В финале Кубка Украины встретятся киевское "Динамо" и полтавская "Ворскла". Киевляне в полуфинале одолели "Минай" из Первой лиги благодаря дублю Миккеля Дуэлунда.

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А "Ворскла" в серии послематчевых пенальти обыграла "Маруиполь". Главным героем встречи стал 16-летний вратарь Павел Исенко, который вышел на поле под серию пенальти и отразил три удара с "точки".

Смотрите невероятную серию пенальти в матче "Мариуполь" – "Ворскла":

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Львов арена львов Кубок Украины коронавирус

Источники: ФФУ , Сегодня|Спорт

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