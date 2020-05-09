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Может, он – ведьма? Звездный футболист "Реала" удивил тренера похудением на карантине

9 мая, 12:05

Андрей Фоменко

Бельгиец Эден Азар хорошо подготовился к возобновлению сезона

Футбольные чемпионаты в европейских странах начинают выходить из кризиса, связанного с пандемией коронавируса. Многие уже назначили даты возобновления сезона, в том числе и испанский. Команды возвращаются к тренировкам и проходят тесты на вирус. На днях игроки "Реала" наконец увидели друг друга на клубной базе. Многих поразило, что звездный бельгийский полузащитник Эден Азар предстал в прекрасной форме. Как известно, у победителя Лиги Европы-2019 в Мадриде дела шли не ахти из-за лишнего веса. Мы писали, что Азар пытался завязать с булочками во время карантина.

29-летний футболист за время изоляции сбросил несколько килограммов, что приятно удивило главного тренера "Реала" Зинедина Зидана. Игрок и наставник пообщались на базе с соблюдением социальной дистанции. В последнее время по интернету гуляет мем, который изображает ведьмами тех, кто не набирает вес на карантине. Правда, он больше касается прекрасного пола.

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Ранее сообщалось, что Азар ускоренно восстанавливается после травмы в "Реале".

Продолжить сезон 2019/2020 в Испании собираются в начале июня. После 27 туров "Реал" отстает от "Барселоны" на два очка.

Смотрите, как Эден забивал в финале Лиги Европы сезона 2018/19 еще в форме "Челси"

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похудение чемпионат Испании Реал Мадрид Зинедин Зидан Эден Азар мем

Источник: isport.ua

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