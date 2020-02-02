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"Может, прямо сейчас начнем новый сезон?": легенда сборной Англии смеется с команды Зинченко

2 февраля, 21:58

"Ливерпуль" опережает ближайшего преследователя на 22 очка

Гари Линекер

Гари Линекер / Фото: Instagram

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Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер иронично прокомментировал поражение "Манчестер Сити" от "Тоттенхэма" (0:2) в матче 25-го тура чемпионатам Англии. После этой встречи отставание "горожан" от лидирующего в турнирной таблице "Ливерпуля" увеличилась до 22 очков за 13 туров до конца сезона.

"Может быть, прямо сейчас начнем новый сезон АПЛ?", – написал Линекер в своем Twitter.

Ранее Линекер отметил, что подопечные Юргена Клоппа могут оформить самое раннее чемпионство в истории Премьер-лиги. Рекордным результатом являются победы "Манчестер Юнайтед" в сезоне-2000/01 и "МанСити" в сезоне-2017/18: оба клуба обеспечивали себе победу в чемпионате за пять туров до конца сезона.

В следующем туре команда Хосепа Гвардиолы дома встретится с "Вест Хэмом". Матч пройдет 9 февраля. Мерсисайдцы 16 февраля в гостях сыграют с "Норвичем".

Ранее Зинченко рассказал о строгом контроле в "МанСити". Футболисты "горожан" должны пить таблетки и соблюдать персональную норму употребления воды перед тренировкой и после нее.

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чемпионат Англии Манчестер Сити Тоттенхэм Гари Линекер

Источники: Sportbox , Сегодня|Спорт

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