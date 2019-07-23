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Может убить игроков: тренер Зинченко предостерег весь футбольный мир

23 июля, 20:30

Гвардиола считает, что футболистам нужно давать больше времени для отдыха

Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола. Фото: AFP

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мнением о плотном календаре. Испанский специалист считает, что футболистам нужно больше времени для отдыха. Несколько игроков "горожан" летом выступали на Кубке Америки, а полузащитник Рияд Марез защищал цвета сборной Алжира на Кубке Африки, а уже 8 августа в Англии стартует новый чемпионат.

"Некоторые футболисты "Манчестер Сити" вернутся из отпуска в середине августе. Я не хочу, чтобы они возвращались к тренировкам, не отдохнув в полной мере. В современном футболе очень напряженный график, он может убить игроков. Футболистам нужно чаще отдыхать", – цитирует испанца Sky Sports.

Напомним, победителем Кубка Африки стала команда Алжира, обыгравшая в финале Сенегал. В составе алжирской сборной выступал полузащитник "МанСити" Рияд Марез.

Смотрите видео, как Рияд Марез забивает за "Манчестер Сити":

Ранее мы писали, что одноклубника Зинченко могут не пустить в Египет из-за того, что он не пожал руку чиновникам. Рияду Марезу могут запретить въезд в Египет: на церемонии награждения на Кубке Африки он проигнорировал премьер-министра этой страны.

В финале Кубка Америки сборная Бразилии обыграла Перу со счетом 3:1. Встреча проходила в Рио-де-Жанейро на легендарном стадионе "Маракана".

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Тег тренер, футбол, футболист, Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола

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Источник:

Евро-футбол

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