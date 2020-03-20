"Можете попрощаться с футболом в 2020 году": вирусолог озвучил ужасные прогнозы

Даже проведение матчей без зрителей будет способствовать тому, что люди будут собираться в компании

Вирусолог из Института тропической медицины имени Бернхарда Нохта в Гамбурге профессор Йонас Шмидт-Шаназит считает, что футбольный сезон в нормальном состоянии сможет возобновиться не ранее следующего года. Напомним, ранее из-за эпидемии коронавируса европейский футбол ушел на бессрочный карантин, а Евро-2020 перенесли на 2021 год.

"Профессиональный футбол в этом году? Можете с ним попрощаться. Нереалистично предполагать, что этот сезон можно завершить. Вы видите, какова ситуация в Европе и с чем еще предстоит столкнуться. Даже если вирус не ударит по нам сильно, это не будет значить, что матчи можно снова проводить. Потому что, разумеется, возобновление сезона в таком случае значительно усугубит ситуацию. Это значит, что мы говорим о сроках не раньше следующего года. Даже проведение матчей без зрителей заставит людей встречаться вновь, чтобы вместе смотреть футбол. Сейчас полно вопросов, которые нужно решить в первую очередь. Массовые мероприятия вернутся только в самом конце", – приводит слова ndr.de. В тренде Официально: все соревнования по футболу в Украине приостановлены на неопределенный срок

Как мы писали ранее, УЕФА хочет, чтобы все европейские чемпионаты возобновились одновременно. В некоторых странах надеются вернуться к футболу в начале апреля, в Италии же рассматривают вариант с возобновлением сезона в мае. При этом, УЕФА требует, чтобы все европейские чемпионаты были завершены до 30 июня.

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