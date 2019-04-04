Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,08
30,45
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Можно было купить еще одного Салаха: "Ливерпуль" больше всех в Англии заплатил агентам

Сегодня, 16:46

В Англии отчитались о тратах клубов на футбольных агентов

Мохамед Салах и Юрген Клопп
Мохамед Салах и Юрген Клопп. Фото: AFP
Можно было купить еще одного Салаха: "Ливерпуль" больше всех в Англии заплатил агентам //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/60a/577/5ca60a577c16f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/60a/577/5ca60a577c16f.jpg Футбол В Англии отчитались о тратах клубов на футбольных агентов

Стали известны выплаты клубов английской Премьер-лиги агентам за прошлый год. Больше всех агентам выплатил "Ливерпуль" – 43,8 миллиона фунтов. В межсезонье состав "красных" пополнили вратарь Алиссон и полузащитники Фабиньо, Наби Кейта и Джердан Шакири. Интересно, что примерно столько же мерсисайдцы заплатили за Мохамеда Салаха "Роме" в 2017 году.

На втором месте по выплатам агентам идет "Челси" (26,9 млн фунтов), третий – "Манчестер Сити" (24,1 млн).

В топ-5 также вошли "Манчестер Юнайтед" (20,8 млн) и "Эвертон" (19,1 млн). "Арсенал", заплативший агентам в общей сложности 11,2 млн фунтов, идет на 8-м месте, а "Тоттенхэм" (11,1 млн) – на 9-м.

Меньше выплатил агентам "Кардифф" (2,8 млн), который первую половину прошлого года выступал в Чемпионшипе. Правда, сейчас команда ведет судебную тяжбу по несостоявшемуся трансферу Эмилиано Салы. Футболист погиб во время авиакатастрофы, но Нант требует от Кардиффа заплатить оговоренную ранее сумму.

Ранее стала известна причина смерти пропавшего футболиста Эмилиано Салы. Комиссия по расследованию авиапроисшествий Британии опубликует окончательный отчет об авиакатастрофе через 6-12 месяцев. Краткий отчет будет представлен в течение двух недель.

Кстати, ранее мы писали, что легенду "Ливерпуля" избили в центре Лидса. Гари Макаллистер подвергся нападению, когда ждал с женой такси.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег чемпионат Англии, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Арсенал Лондон, Манчестер Сити, Тоттенхэм, Челси Лондон, Эвертон

Вы сейчас просматриваете новость " Можно было купить еще одного Салаха: "Ливерпуль" больше всех в Англии заплатил агентам". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Спорт сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Игрок "МанСити" купил полтысячи билетов на полуфинал Кубка Англии

Сегодня, 15:31

Рахим Стерлинг сделал подарок ученикам своей бывшей школы

Летом "Манчестер Юнайтед" собираются покинуть шесть футболистов

Сегодня, 14:55

В трансферное окно английский клуб может существенно обновить состав

Александр Зинченко получил травму и был заменен в первом тайме матча АПЛ

Вчера, 23:24

Степень серьезности повреждения украинца пока неизвестна

Одноклубник Зинченко загулял перед игрой: реакция тренера "МанСити"

Вчера, 12:24

Чемпион мира Менди отрывался в ночном клубе накануне поединка с "Фулхэмом"

Привет Венгеру: "Арсенал" повторил рекорд 21-летней давности

2 апреля, 12:40

Лондонский клуб выиграл десятую домашнюю встречу подряд

Вратарь сборной Англии подрался в баре из-за девушки

2 апреля, 09:47

Джоржан Пикфорд не отреагировал на насмешки в его сторону, но заступился за невесту

Ошибки в поцелуях: чего не стоит делать

Проклятие «Последнего героя»: Началова стала девятой жертвой

Названы самые мощные Android-смартфоны по всему миру

Черешня сильнее аспирина. Что нужно знать о свойствах этой ягоды?

Алина Гросу выходит замуж: когда и где состоится свадьба

Российские звезды в начале карьеры. Фото

Почему акулы боятся дельфинов

Россия ввела запрет по нефти, который ударит по Украине

Ученые: морской воздух опасен для здоровья

Обворожительные бегуньи во всей красе
Загрузка...

Попытка подкупа "Зари": Игроки оказались умнее, чем о них думали

Сегодня, 09:21

Футболистам луганского клуба обещали 10 тысяч долларов за проигрыш "Динамо" с нужным счетом

"Ты оскорбил 1,5 миллиарда мусульман": Макгрегора предупредили, что он "попал"

Вчера, 15:42

Менеджер Нурмагомедова ответил ирландцу, сравнившему супругу российского бойца с полотенцем

"Люблю тебя больше, чем подругу": жена экс-динамовца сделала признание оголившейся Ирине Морозюк

Вчера, 11:27

Самая эпатажная девушка украинского футбола показала себя под струей воды в душевой кабинке

Жена-россиянка родила лучшему украинскому теннисисту козака Алекса

Вчера, 09:03

Сергей Стаховский стал многодетным отцом. У него одна дочка и теперь уже двое сыновей

Красотка с соской из Техаса учит Кличко пилотировать вертолет

1 апреля, 22:28

С мыслями о двух миллиардах гривен украинский боксер направился в летную школу США

5 вещей в доме, которые отталкивают счастье и деньги

Всю жизнь в образе: актрисы одной роли

Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира