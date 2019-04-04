Можно было купить еще одного Салаха: "Ливерпуль" больше всех в Англии заплатил агентам

В Англии отчитались о тратах клубов на футбольных агентов

Мохамед Салах и Юрген Клопп. Фото: AFP

Можно было купить еще одного Салаха: "Ливерпуль" больше всех в Англии заплатил агентам //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/60a/577/5ca60a577c16f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/60a/577/5ca60a577c16f.jpg 2019-04-04T16:46:07+03:00 Футбол В Англии отчитались о тратах клубов на футбольных агентов

Стали известны выплаты клубов английской Премьер-лиги агентам за прошлый год. Больше всех агентам выплатил "Ливерпуль" – 43,8 миллиона фунтов. В межсезонье состав "красных" пополнили вратарь Алиссон и полузащитники Фабиньо, Наби Кейта и Джердан Шакири. Интересно, что примерно столько же мерсисайдцы заплатили за Мохамеда Салаха "Роме" в 2017 году.

На втором месте по выплатам агентам идет "Челси" (26,9 млн фунтов), третий – "Манчестер Сити" (24,1 млн).

В топ-5 также вошли "Манчестер Юнайтед" (20,8 млн) и "Эвертон" (19,1 млн). "Арсенал", заплативший агентам в общей сложности 11,2 млн фунтов, идет на 8-м месте, а "Тоттенхэм" (11,1 млн) – на 9-м.

Меньше выплатил агентам "Кардифф" (2,8 млн), который первую половину прошлого года выступал в Чемпионшипе. Правда, сейчас команда ведет судебную тяжбу по несостоявшемуся трансферу Эмилиано Салы. Футболист погиб во время авиакатастрофы, но Нант требует от Кардиффа заплатить оговоренную ранее сумму.

Ранее стала известна причина смерти пропавшего футболиста Эмилиано Салы. Комиссия по расследованию авиапроисшествий Британии опубликует окончательный отчет об авиакатастрофе через 6-12 месяцев. Краткий отчет будет представлен в течение двух недель.

Кстати, ранее мы писали, что легенду "Ливерпуля" избили в центре Лидса. Гари Макаллистер подвергся нападению, когда ждал с женой такси.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Можно было купить еще одного Салаха: "Ливерпуль" больше всех в Англии заплатил агентам". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Спорт сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.