"Можно выходить на прогулки и посещать рестораны": экс-игрок "Динамо" рассказал о карантине в Австралии

Милош Нинкович отметил, что в Сиднее не все так строго

Бывший игрок "Динамо" Милош Нинкович рассказал о ситуации с коронавирусом в Австралии, где он защищает цвета "Сиднея". Ранее мы писали о том, что киевляне выиграли дело, но "Сан-Паулу" все равно не хочет платить.

"Рад слышать Украину на связи. У нас все хорошо, все живы-здоровы. Вместе с семьей нахожусь в Сиднее. Считаю, здесь ситуация с карантином лучше, чем где-либо. Например, в Белграде все закрыто, а здесь пока разрешается выходить на прогулки и ходить в рестораны либо заказывать какие-то блюда, так что у нас не очень строго с этим – не так, как в Белграде", – отметил игрок.

"Чемпионат? Да, пока никто не знает, как будет дальше. У нас осталось еще пять игр, мы идем на первом месте, у нас на восемь очков больше, чем у второго места, и при этом мы провели на три матча меньше. На данный момент нет тренировок, мы находимся дома, и неизвестно, когда ситуация изменится. Остается только ждать", – рассказал Нинкович.

Мы также писали, что "Динамо" и "Карпаты" пойдут в суд, если чемпионат Украины завершат досрочно.

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