"Можно заработать инсульт": Зинченко выложил фото из палаты и заставил фанатов гадать

Александр Зинченко / Фото: Instagram

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Украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко поделился фото из больничной палаты, подписав: "На пути к возвращению". Ранее мы сообщали, что футболист пропустит матч Лиги чемпионов против "Аталанты" (5:1) из-за болезни. Как стало известно позже, Зинченко получил травму колена, однако серьезность травмы не раскрывалась.

Судя же по фото в Instagram, украинцу не удалось обойтись без хирургического вмешательства. Хотя в комментариях под фото один из подписчиков футболиста поделился своим ведением ситуации, ответив на вопрос другого комментатора, что же случилось с Александром.

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"Гипертонический криз был, как у Малышевой (Елена Малышева – российская телеведущая – прим.). Давление больше 200 и всего трясет. От него можно заработать инсульт/инфаркт", – написал подписчик Зинченко.

Отметим, что в последнее время 22-летний Александр Зинченко потерял твердое место в основном составе "Манчестер Сити", что не мешало ему играть ключевую роль в матчах сборной Украины.

Ранее мы писали, что Александр Зинченко подарил своей невесте Владе Щегловой на день рождение щенка французского бульдога. Девушка так обрадовалась подарку, что не смогла сдержать слез.

Александр Зинченко подарил Владе Щегловой щенка Видео: Instagram

Напомним, после победы Украины над Португалией 2:1 и досрочного выхода на Евро-2020 Александр Зинченко предложил своей девушке Владе Седан выйти замуж. Футболист выложил фотографию у себя в Instagram, где стоит на колене, а на заднем фоне лежит куча роз. Как и положено игроку сборной Украины, предложение было сделано на главной арене страны НСК "Олимпийский".

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