Мультимедийный онлайн ответных матчей 1/4 финала Лиги Европы: кто выйдет в полуфинал турнира

Текстовая трансляция главных событий ответных матчей четвертьфинала Лиги Европы

Фото: UEFA.com

В четверг, 18 апреля, состоятся ответные матчи 1/4 финала Лиги Европы. За победу в турнире продолжают бороться лондонские "Арсенал" и "Челси", пражская "Славия", итальянский "Наполи", португальская "Бенфика", "Айнтрахт" из Франкфурта, а также испанские "Валенсия" и "Вильярреал". Смотреть матчи Лиги Европы онлайн можно на ТВ и в интернете.

Все сегодняшние матчи начнутся в 22:00 по киевскому времени – в Неаполе "Наполи" примет "Арсенал", во Франкфурте "Айнтракт" сразится с "Бенфикой", "Валенсия" дома померяется силами с "Вильярреалом", а в Лондоне "Челси" примет "Славию".

Онлайн дня Лиги Европы:

"Наполи" – "Арсенал" – 0:0 (первый матч – 0:2) "Челси" – "Славия" – 0:0 (первый матч 1:0) Букмекеры: матч 1.70 – 4.20 – 4.10, проход 4.30 – 1.25 Букмекеры: матч 1.30 – 5.50 – 11.0, проход 1.05 – 11.9 "Айнтрахт" – "Бенфика" – 0:0 (первый матч – 2:4) "Валенсия" - "Вильярреал" – 0:0 (первый матч 3:1) Букмекеры: матч 1.80 – 4.10 – 4.20, проход 3.20 – 1.37 Букмекеры: матч 1.72 – 4.00 – 4.90, проход 1.01 – 24.0

Комментатор каналов "Футбол" поделился мнением относительно матча самой звездной пары Лиги Европы. Эксперт: "Даже нелогичный гол "Арсенала" может поставить крест на амбициях "Наполи"

В первом матче "Арсенал" обыграл "Наполи" со счетом 2:0 (Рэмси, Кулибали, аг). Букмекеры считают "Наполи" фаворитом матча: 1.70 – 4.20 – 4.10, но пройти дальше больше шансов имеет "Арсенал" – 1.25 против 4.3.

Кстати, ранее мы писали, что УЕФА поможет Мхитаряну получить азербайджанскую визу в случае участия в финале Лиги Европы. Армянский футболист не посещает Азербайджан из-за конфликта в Нагорном Карабахе.

"Челси" неделю назад минимально одолел "Славию" в гостях (1:0) благодаря голу Алонсо. Букмекеры считают лондонцев фаворитом ответного матча (1.30 – 5.50 – 11.0), и пары в целом (1.05 – 11.9).

"Бенфика" и "Айнтрахт" в первой встрече выдали самый результативный матч в 1/4 финала (4:1, Жоау Фелиш хет-трик, Диаш – Йович, Пасиенсия). В ответном матче фавориты у букмекеров немцы – 1.80 – 4.10 – 4.20. Но на проход больше шансом имеют португальцы – 3.20 – 1.37.

"Валенсия" в первом матче не выезде обыграла "Вильярреал" 3:1 (Касорла – Гуэдеш дубль, Васс). Они же являются фаворитами ответной встречи (1.72 – 4.00 – 4.90), а также имеют больше шансов выйти в полуфинал (1.01 – 24.0).

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Мультимедийный онлайн ответных матчей 1/4 финала Лиги Европы: кто выйдет в полуфинал турнира". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"