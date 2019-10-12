"Мурашки по коже": DZIDZIO взорвал соцсети фартовым исполнением гимна Украины перед игрой с Литвой

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После матча Украина – Литва, завершившегося победой хозяев 2:0, болельщики в соцсетях обсуждают не только шикарный дубль Малиновского, но и проникновенное исполнение на стадионе в Харькове гимна нашей страны Михаилом Хомой, более известным как DZIDZIO. Он оказался фартовым для нашей сборной, ведь своим мощным исполнением "Ще не вмерла" зарядил команду Андрея Шевченко на выигрыш, и мы – уже на 99 процентов на Евро-2020!

Гимн Украины в исполнении DZIDZIO Видео: телеканал "Украина"

Пользователи соцсетей в восторге от того, как DZIDZIO спел гимн Украины перед игрой с Литвой:

Ого, який голос, аж мурашки по тiлу

Дзідзьо зібрав черговий стадіон!!!!!!

Нереально класне виконання

Оце голосок!

Розкішно!

Гарно та сильно! Голос країни!

Дуже круто!

"В детстве я так переживал из-за футбола, – признался перед игрой Украина – Литва DZIDZIO. – Тогда еще жив был папа, мы вместе болели. Помню, я ненавидел Лотара Маттеуса, потому что он никак не давал забить нам такой нужный гол. Потом я немного отошел от футбола. Я плакал и принял как предательство, когда начали продавать наших ведущих игроков. Сейчас я снова поворачиваюсь лицом к футболу, потому что вижу, что в сборной Украины собралась хорошая команда. И она дает результат!"

Обзор матча Украина – Литва (2:0)

Как мы писали ранее, чтобы оформить путевку на чемпионат Европы окончательно, украинцам нужно 14 октября сыграть вничью в Киеве с Португалией, либо же в ноябре не проиграть на выезде Сербии со счетом 0:6. Накануне Криштиану Роналду и его Португалия разгромили Люксембург 3:0.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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