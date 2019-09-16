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Мурашки по коже: Роналду заплакал, увидев кадры с покойным отцом

16 сентября, 14:07

Папа знаменитого португальского футболиста умер 14 лет назад из-за злоупотребления алкоголем

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду / Фото: Getty Images

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Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду не смог сдержать слез, когда ему показали кадры из видеоинтервью с его покойным отцом. Португалец признался, что никогда не видел этих кадров.

"Я никогда не видел этого. Невероятно. Каково слышать, как отец говорит о гордости за достижения своего сына? Это много значит. Я думал, что интервью будет забавным, но никак не ожидал, что буду плакать. Я никогда не видел этих кадров. У меня должны быть эти фотографии, чтобы показать семье. Я и правда не знаю своего отца на сто процентов. Никогда не общался с ним как с нормальным собеседником. Это было трудно, – сказал Роналду в интервью ITV, добавив. – Все родные видят, кем я стал. Он, к сожалению, нет. Я – номер один, а он этого не видит".

Отец Роналду страдал алкоголизмом, и причиной его смерти стала болезнь печени. Футболист часто признавался, что из-за пристрастия к выпивке с отцом были напряженные отношения и ссоры, они редко общались. Криштиану было 20 лет, когда его отец в возрасте 52 лет отошел в мир иной.

Интересно, что в 2017 году Роналду опубликовал в своем Instagram эмоциональный пост, посвященный покойному отцу. На фото футболист запечатлен вместе со своим сыном Криштиану-младшим и двойняшками, трехмесячными Евой и Матео, на фоне портрета их дедушки. "Ты навсегда с нами. Поздравляю, папа", – прокомментировал ту запись Криштиану, не сумевший скрыть, что скучает по своему отцу.

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Как мы писали ранее, Роналду в 34 года остается самым быстрым нападающим в чемпионате Италии. В матче с "Наполи" 34-летний португалец развил скорость 34,62 км/ч.

Также сообщалось, что Криштиану снялся в откровенной фотосессии с украинской моделью. Пятикратный обладатель "Золотого мяча" попозировал с Лерой Бублейко на мотоцикле.

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чемпионат Италии Криштиану Роналду сборная Португалии Ювентус

Источники: Championat.ru , Сегодня|Спорт

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