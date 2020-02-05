"Муть и чушь": в России прокомментировали недопуск сборной к чемпионату мира 2022 года

Президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков заявил, что ВАДА нет такой власти

Российских болельщиков обманули / Фото: Getty Images

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Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о возможном отстранении сборной России от чемпионата мира 2022 года в Катаре. Ранее мы писали, что крупнейший спортивный арабский телеканал сообщил, что ВАДА уведомило Россию о невозможности участвовать в ЧМ-2022.

"Очередная муть, которая начинает бродить время от времени. ВАДА не может кого-то не допустить, такие решения находятся в компетенции международной федерации футбола. Когда ФИФА сделает какое-то заявление, будет какой-то смысл комментировать данную информацию. Чем больше мы будем комментировать всякую чушь, тем больше у нас будет проблем. Очередная банальная провокация", — сказал Колосков "Чемпионату".

Напомним, что 9 декабря, в Лозанне на заседании исполкома ВАДА российский спорт был наказан за подтасовки базы данных Московской антидопинговой лаборатории. Читайтевсе подробности наказания России за допинг.

Ранее британские СМИ сообщили, что сборная России в случае выхода в групповой этап мундиаля по итогам отборочного цикла сможет принять участие в турнире в Катаре, но россияне не будет иметь право на использование национальной символики и гимна.

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