Муж Шакиры озвучил свой диагноз: стало известно, сыграет ли Пике против "Реала"

Защитник дал понять, что поможет "Барселоне" в Эль-Класико несмотря на травму, полученную в Лиге чемпионов

Гражданский муж известной певицы Шакиры защитник "Барселоны" Жерар Пике оценил степень тяжести травмы лодыжки, которую он получил в концовке первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Наполи". Напомним, "Барса" в меньшинстве добыла в Неаполе ничью 1:1, а Пике из-за полученного повреждения был заменен в компенсированное время на Лангле.

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Как сообщает Sport.es, выходя со стадиона, Жерар Пике заявил журналистам, что чувствует себя хорошо и считает, что сможет помочь своей команде в предстоящей встрече с мадридским "Реалом" в 26-м туре испанской Примеры. Матч "Реал" – "Барселона" пройдет на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде 1 марта, начало – в 22:00 по киевскому времени.

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Обзор матча "Наполи" – "Барселона" (1:1)

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В настоящее время "Барселона", набрав 55 очков, лидирует в турнирной таблице испанского первенства. Каталонцы на два пункта опережают своего ближайшего преследователя – "Реал".

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