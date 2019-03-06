Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,76
30,32
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Музыка Эминема, слова Фьюри: как обидчик Кличко послал промоутера Усика

Сегодня, 17:33

В сеть попало видео скандального рэпа в исполнении британского супертяжа с фразой "F*ck you, Eddie!"

Эдди Хирн и Тайсон Фьюри
Эдди Хирн и Тайсон Фьюри. Фото: Getty Images
Музыка Эминема, слова Фьюри: как обидчик Кличко послал промоутера Усика //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/fe6/2e4/5c7fe62e46774.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/fe6/2e4/5c7fe62e46774.png Футбол В сеть попало видео скандального рэпа в исполнении британского супертяжа с фразой "F*ck you, Eddie!"

Линейный чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (27-0-1, 19 КО) продолжает развивать свою карьеру рэп-исполнителя. Британец по прозвищу Цыганский король, в свое время лишивший титулов Владимира Кличко, во время своей тренировки в зале зачитал несколько строк из композиции Эминема Without me. Однако вместо слов "F*ck you, Debbie!", Тайсон Фьюри прокричал: "F*ck you, Eddie!".

INSTAGRAM (@luckypunchnet)

Напомним, тот самый Эдди, Эдди Хирн, сейчас выступает как сопромоутер украинца Александра Усика. Еще пять дней назад Хирн заявлял, что они уже договорились о бое Усика с Александром Поветкиным. "Фаны могут потирать руки", – утверждал Хирн. Однако позже британский промоутер сообщил, что переговоры с россиянином застопорились, и у украинца может быть другой соперник в дебютном поединке на профи-ринге.

Как сообщалось ранее, недавно 30-летний Фьюри в пятый раз стал отцом. У Тайсона и его жены Пэрис родился мальчик. До этого они воспитывали двух дочек — Венесуэлу и Валенсию Амбер, а также двух сыновей — Принца Джона Джеймса и Принца Тайсона Фьюри II.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег бокс, Владимир Кличко, Александр Усик, Тайсон Фьюри

Вы сейчас просматриваете новость " Музыка Эминема, слова Фьюри: как обидчик Кличко послал промоутера Усика". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бывший соперник Усика назвал худшего чемпиона мира всех времен

26 февраля, 14:12

Тони Беллью считает худшим супертяжем Уайлдера, а лучшим – Джошуа

Тайсон Фьюри за пять боев заработает 100 млн долларов

18 февраля, 17:04

Экс-чемпион мира подписал контракт с промоутерской компанией Top Rank и каналом ESPN

5 комнатных растений, которые привлекают деньги, удачу и любовь

Кому и насколько: В марте украинцам проиндексируют пенсии

''Грохнем Украину'': Скабеева оскандалилась новой угрозой

6 привычек, которые приводят к преждевременному старению

Украинские воины жестко высказались о Зеленском

Цикорий: польза и вред растворимого напитка

MONATIK опубликовал редкое фото со своими сыновьями

В Киеве протестующие перекрыли Одесскую трассу из-за канализации

Порошенко назвал численность украинской армии

"Прощай, немытая Россия": Панин вновь оскандалился
Загрузка...

В киевском "Динамо" занялись поиском нового тренера "а-ля Ребров"

Вчера, 19:36

Вице-чемпионы Украины хотят заполучить специалиста, который бы улучшил качество форвардов команды

Перед Поветкиным Усик отточит свой удар на звезде из Казахстана

Вчера, 18:30

Стало известно имя одного из спарринг-партнеров украинца в Америке. Это 20-летний Айболды Дауренулы

Одессит дает Кличко миллиард за возвращение в ринг: все условия мегасделки

Вчера, 16:22

Уже в этом году году Владимир может провести три боя. Его ждут Джошуа и Фьюри на "Уэмбли"

"Без титулов Усик мне не интересен": Гассиев назвал условие для реванша

4 марта, 19:46

Российский боксер рассказал, как его откинуло назад поражение от украинца и возможен ли их новый поединок

Кличко против Мейвезера: украинца ждет "бой" за звание лучшего боксера десятилетия

4 марта, 19:25

Шансы украинца не очень высоки: "Он не побеждал достойных инквизиторов"

Россия назвала своего представителя на Евровидении-2019

Стали известны новые причины развода Ани Лорак

6 категорий людей, кого нельзя брать в крестные ребенку