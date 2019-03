Музыка Эминема, слова Фьюри: как обидчик Кличко послал промоутера Усика

В сеть попало видео скандального рэпа в исполнении британского супертяжа с фразой "F*ck you, Eddie!"

Эдди Хирн и Тайсон Фьюри. Фото: Getty Images

Линейный чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (27-0-1, 19 КО) продолжает развивать свою карьеру рэп-исполнителя. Британец по прозвищу Цыганский король, в свое время лишивший титулов Владимира Кличко, во время своей тренировки в зале зачитал несколько строк из композиции Эминема Without me. Однако вместо слов "F*ck you, Debbie!", Тайсон Фьюри прокричал: "F*ck you, Eddie!".

Напомним, тот самый Эдди, Эдди Хирн, сейчас выступает как сопромоутер украинца Александра Усика. Еще пять дней назад Хирн заявлял, что они уже договорились о бое Усика с Александром Поветкиным. "Фаны могут потирать руки", – утверждал Хирн. Однако позже британский промоутер сообщил, что переговоры с россиянином застопорились, и у украинца может быть другой соперник в дебютном поединке на профи-ринге.

Как сообщалось ранее, недавно 30-летний Фьюри в пятый раз стал отцом. У Тайсона и его жены Пэрис родился мальчик. До этого они воспитывали двух дочек — Венесуэлу и Валенсию Амбер, а также двух сыновей — Принца Джона Джеймса и Принца Тайсона Фьюри II.

