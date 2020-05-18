"Музыканты" без зрителей не играют: матч в Бремене стал самым результативным в туре Германии

Клуб из Бремена не может выиграть шесть матчей подряд, а "Байер" приблизился к зоне Лиги чемпионов

Бременский "Вердер" потерпел разгромное поражение от "Байера" в заключительном матче 26-го тура чемпионата Германии. Это был первый тур Бундеслиги после завершения карантина. "Музыканты" возобновили борьбу за сохранение прописки в элите, но после длительной паузы лишь продлили свою безвыигрышную серию до шести матчей.

А вот "Байер" не проигрывает уже 10 матчей, при этом лишь однажды потерял очки. А сегодняшняя победа позволила "аспиринщикам" вплотную приблизиться к четвертому месту, дающему право сыграть в Лиге чемпионов.

"Вердер" – "Байер" – 1:4

Голы: Гебре Селассие (30) – Хавертц (28, 33), Вайзер (61), Демирбай (78)

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"Вердер": Павленка, Фридль, Гебре Селассие, Велькович, Фогт (Осако, 85), Битенкур (Сарджент, 71), Баргфреде (Эггештайн, 54), Рашица (Бартельс, 85), Эггештайн, Мойсандер, Зельке (Вольтемаде, 71).

"Байер": Градецки, Тапсоба, Бендер, Синкгравен, Вайзер, Демирбай, Амири (Баумгартлингер, 71), Хавертц (Аларио, 85), Виртц (Бельараби, 61), Диаби (Бэйли, 62), Арангис (Паулиньо, 85).

Предупреждения: Бендер (44), Мойсандер (54), Фридль (75).

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Напомним, что чемпионат Германии первым вышел из карантина в Европе. Правда, на матчах действуют строгие правила, но не все их придерживаются. Так, в одном из матчей футболист "Герты" поцеловал одноклубника после гола, за что нарвался на критику. В итоге футболисту пришлось извиниться за поцелуй. Бельгийский легионер "Герты" Дедрик Боята говорит, что нарушил социальную дистанцию, чтобы дать указания партнеру.

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