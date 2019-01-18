МВД просит перенести матчи чемпионата Украины из-за выборов президента

Президентские выборы в Украине пройдут 31 марта

Фото: Сегодня|Спорт

МВД просит перенести матчи чемпионата Украины из-за выборов президента https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c4/1cb/685/5c41cb685e4d9.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c4/1cb/685/5c41cb685e4d9.jpg 2019-01-18T14:51:00+02:00 Футбол Президентские выборы в Украине пройдут 31 марта

Министерство внутренних дел Украины обратилось к ФФУ с просьбой перенести матчи чемпионата Украины, которые должны проходить в день президентских выборов, 31 марта. Ситуацию прокомментировал президент ПФЛ Сергей Марков.

"Сейчас есть несколько вариантов выхода из ситуации. Базовый вариант, таков: для Первой лиги сделать базовым днем 19-го тура 23 марта, а базовым днем 20-го тура – 27 марта. Для Второй лиги – сдвиг начала весенней части на неделю: 18 тур – 6 апреля. В случае второго тура выборов, 24 тур Первой лиги и 21 тур Второй лиги переносятся с 21 апреля на 15 мая. Единственные проблемы могут возникнуть, если только клуб из ПФЛ выйдет в финал Кубка Украины, который должен состоятся 15 мая", – рассказал Марков.

Пока что базовой датой для 19-го тура тур Первой лиги является 24 марта, а для 20-го тура – 31 марта. Вторая лига должна начать весеннюю часть турнира как раз 31 марта. Решение о переносе матчей будет принято на Совете лиг, который состоится в феврале.

Пока неизвестно, какое решение примут в Премьер-лига, поскольку свободных выходных в апреле и первой половине мая у клубов лиги нет. Один из вариантов, о которых сообщают источники – перенос базового дня 24-го тура с субботы, 30 марта, на пятницу, 29 марта.

Президентские выборы в Украине пройдут в воскресенье, 31 марта. Если никто из кандидатов не наберет более 50%, то в воскресенье, 21 апреля, пройдет второй тур выборов. Перенос матчей чемпионата Украины из-за выборов может произойти не впервые – в 2015 году во время местных выборов были перенесены матчи Премьер-лиги с октября на декабрь.

Ранее стало известно, что в следующем чемпионате Украины останется 12 команд. Клубы не договорились о расширении высшей лиги.

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