"Мы болели за Россию": футболист сборной Украины шокировал болельщиков своим заявлением

Иван Литвиненко рассказал, как радовался шайбам, заброшенным российскими хоккеистами на чемпионате мира

Иван Литвиненко. Фото - официальный сайт "Днепр-1".

Полузащитник футбольной сборной Украины U-18 и "Днепра-1" Иван Литвиненко шокировал украинских болельщиков, рассказал об общении с игроками российской сборной во время Кубка Словакии. "Та какая политика? Мы об этом даже не думали, сразу нормально общались. Они такие же, как и мы, – сказала Иван Литвиненко. - Жили вместе, кушали рядом, болтали на разные темы, в основном, о футболе: какой уровень чемпионата, какие зарплаты. Все позитивно было. Играли в теннис и бильярд, вместе купались в бассейне. Обменялись контактами".

"Игроки сборной России смеялись, когда мы общались на украинском. Ничего не понимали, а мы говорили, что это сербский. Они верили, – продолжает Иван Литвиненко. - Вместе смотрели хоккейный матч Россия – США и болели за Россию. Ну как – лично я переживал и радовался шайбам, другие наши пацаны тоже".

Болельщики в соцсетях не скрывают своего возмущения словами Литвиненко:

Лучше бы молчал и играл

Пацану уже 18, повестку в армию ему

Посмотрел бы он хоккей из АТО

Как сообщалось ранее, украинский нападающий Адеринсола Эсеола рассказал, почему откажется от перехода в клуб из российской Премьер-лиги. "Россия – агрессор" – разявил 27-летний Эсеола – сын украинки и нигерийца, который грал за дубль киевского "Динамо", в клубах низших дивизионов Италии и в киевском "Арсенале", а сейчас феерит в чемпионате Казахстана.

В свою очередь, экс-футболист сборной Украины Артем Федецкий прокомментировал несостоявшийся трансфер в клуб из России. "В Москве думали, что за два миллиона евро я раздвину ножки. Нет, ребятки, не на того нарвались", – сказал Федецкий.

Напомним, недавно футбольная сборная России забила украинцу, защищающему ворота Казахстана, четыре сухих мяча в отборе Евро-2020.

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