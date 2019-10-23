"Мы дебютанты, но я вижу, что ребята готовы к этому противостоянию": Шаран – о матче с "Сент-Этьеном"

Владимир Шаран / Фото: AFP

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Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран поделился ожиданиями от матча третьего тура группового раунда Лиги Европы против французского "Сент-Этьена".

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"Мы планировали вылететь из "Борисполя" в 10:00, но из-за тумана вылет состоялся только в 15:00. Впрочем, я очень надеюсь, что завтра на состоянии команды этот форс-мажор не скажется. Считаю, что "Александрия" готова к поединку с "Сент-Этьеном". Да, мы дебютанты этого турнира, но я вижу, что ребята готовы к этому противостоянию", – рассказал тренер

Кстати, киевское "Динамо" обыграло "Александрию" в центральном матче 11-го тура чемпионата Украины.Киевляне обыграли бронзового призера прошлого сезона Премьер-лиги.

"Сразу после жеребьевки группового раунда Лиги Европы мне предоставили данные о суммарной стоимости всех команд. Оказалось, что "Александрия" третья снизу по этому показателю. В нашем квартете лидером является "Вольфсбург", "Сент-Этьен" – второй. Да, нам где-то не хватает мастерства, однако по организации игры, по самоотдаче наши ребята хотят доказать, что деньги в футбол не играют", – отметил наставник.

Как "Александрия" одолела "Карпаты":

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