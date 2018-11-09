Мы этот "Ренн" душили-душили: яркие фотографии победного матча "Динамо"

После трех туров группового раунда Лиги Европы футболистам киевского "Динамо" в повторной игре с "Ренном" нужно было обыгрывать французский клуб и увеличивать отрыв от преследователей в турнирной таблице. Что подопечные Александра Хацкевича и сделали достаточно уверенно – 3:1, причем гол престижа гости забили уже на 89-й минуте.

С лучшей стороны показала себя динамовская молодежь. По мячу забили 19-летний защитник Виталий Миколенко и 20-летний полузащитник Николай Шапаренко. Причем второй заработал штрафной, который привел к результативному удару первого, а свой гол Шапаренко вообще забил после прекрасного соло. Это четвертый мяч парня в трех последних матчах "Динамо".

Две голевые передачи отдал Виктор Цыганков, которому 21 год исполнится 15 ноября. Один навес со штрафного – на голову Миколенко, еще один – в дебюте матча с углового на голову словенскому полузащитнику Беньямину Вербичу, который вынужденно играет в нападении.

С такой молодежью можно с оптимизмом смотреть в будущее. А пока что наслаждаемся тем, как забивались голы. И будем смотреть фотографии AFP.







































Напомним, что сказал после победы над "Ренном" главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич.