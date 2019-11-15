"Мы где-то немного перегорели": Ротань прокомментировал игру с Данией

Руслан Ротань / Фото: ФФУ

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Главный тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань поделился впечатлениями от матча квалификации на Евро-2021 со сборной Дании.

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"Действительно, много говорили на теориях, что именно в первые минуты каждого из таймов команда активная. Но простых ошибок было достаточно много в простых передачах. Наверное, это предопределило игру. Конечно, с 0:2 возвращаться в игру очень тяжело, а тем более, когда счет стал 0:3", – отметил наставник.

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"Первый тайм по качеству игры явно не порадовал. Мы где-то немного перегорели. Из-за индивидуальных ошибок нервозно начала действовать вся команда, начали ошибаться в простых передачах", – рассказал Ротань.

Ранее мы писали, что в Запорожье состоялся поединок между молодежными сборными Украины и Мальты в рамках отбора к Евро-2021. Команда Руслана Ротаня отпраздновала разгромную победу со счетом 4:0.

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