"Мы голодные": стреляющий тренер назвал козырь сборной Украины на Евро-2020

Александр Шовковский / Фото: Instagram

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Ассистент главного тренера сборной Украины по футболу Александр Шовковский поделился своими ожиданиями от Евро-2020, а также от жеребьевки финальной части турнира, которая пройдет 30 ноября. Ранее украинцы сыграли вничью с Сербией и попали в число сеяных на жеребьевке.

"Давайте реально говорить: да, мы голодные. В плане того, что сборная Украины голодна к серьезным победам и серьезным выступлениям, – заявил Александр Шовковский. – Это положительный момент, но выходить на футбольное поле нужно с холодной головой и горячим сердцем. В этом плане даже неудачный опыт выступления на Евро-2016 должен сыграть положительную роль для подготовки к Евро-2020. Спешить никуда не нужно, но есть определенный запланированный нами объем работы, который придется проделать. В первую очередь, тренерскому штабу. А потом уже, проанализировав, сделав выводы, выстроив подготовку, нам нужно будет приготовить сюрпризы нашим оппонентам, чтобы выйти из непростой группы. Я уверен, что она будет именно непростой, потому что все команды, которые выходят на Евро, будут ставить перед собой задачу выйти из группы. Мы – не исключение"

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"У нас достаточно молодая и перспективная команда с большим потенциалом. Но когда у команды есть потенциал, это не значит, что она может сразу его реализовать, – добавил Александр Шовковский. – Могут наложиться объективные и субъективные причины. К матчу с Сербией мы подошли без трех-четырех футболистов, которые играют в основном составе. Поэтому давайте объективно будем оценивать состояние команды непосредственно перед самим Евро"

Смотрите, как Украина сыграла вничью с Сербией

"Например, у нас на долгий период выпал Андрей Ярмоленко, который получил тяжелейшую травму. Слава Богу, он восстановился. Перед Сербией выпало два ключевых игрока, Мораес и Марлос. Женя Коноплянка только восстановился после травмы и заболел. Всегда есть какие-то моменты, с которыми сталкиваешься в процессе подготовки", – подытожил Шовковский

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Ранее мы рассказывали, чтоШовковский поупражнялся в стрельбе. Известный в прошлом голкипер испытал в деле австрийский пистолет "Глок".

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