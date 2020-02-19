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"Мы хотим раскрыть их слабости": Мораес рассказал о грядущем поединке с "Бенфикой"

19 февраля, 13:19

Нападающий "Шахтера" раскрыл слабости соперника перед матчем Лиги Европы

Жуниор Мораес

Жуниор Мораес / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес поделился ожиданиями от матчей 1/16 финала Лиги Европы против "Бенфики". Ранее мы рассказывали, что "Бенфика" везет на матч Лиги Европы с "Шахтером" почти два состава и прибудет в Харьков раньше "горняков".

"Мы усердно готовились, посмотрели все матчи "Бенфики". Тренерский штаб, а он у нас португальский, также дал нам много указаний. Это будет противостояние без фаворита, равное, но я надеюсь, что мы пройдем "Бенфику". С самого начала тренировочного сбора внимание акцентировалось на стиле игры "Бенфики". Это сильный соперник, который показывает отличные результаты. Они были великолепны до последних матчей. У них очень опасная атака и взрослый стиль игры. У всех команд есть сильные и слабые стороны, мы хотим раскрыть их слабости. Тренеры дали много идей, какой может быть наша игра, что можно сделать, чтобы использовать слабости "Бенфики", – сказал Мораес

Напомним, что поединок Лиги Европы "Шахтер" – "Бенфика" пройдет 20 и 27 февраля.

Ранее мы рассказывали о том, как португальцы едят Паштел-де-ната и почему болеют за "Бенфику" – горячие факты о сопернике "Шахтера"

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Лига Европы Шахтер Донецк Бенфика Жуниор Мораес

Источник: O Globo

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