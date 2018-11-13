"Мы идем на определенные риски": Шевченко прокомментировал обилие молодежи в сборной Украины

Тренерский штаб специально вызвал новичков, чтобы посмотреть на них в деле

Сборная Украины начала подготовку к последним матчам в нынешнем сезоне – со Словакией и Турцией. Сегодня, перед открытой тренировкой сборной Украины на НСК Олимпийский, наставник сине-желтых Андрей Шевченко провел пресс-конференцию для представителей СМИ. Ранее Андрей Шевченко назвал состав на матчи против Турции и Словакии.

- Добрый вечер! Спасибо, что пришли на нашу пресс-конференцию. Мы специально сделали ее для вас, понимая, что заканчивается год. Сейчас в сборной будут две выездные игры, и не все смогут на них попасть.

- Всех интересует, что делал в Украине Паоло Мальдини. Очень неожиданно было его увидеть. Что это был за визит?

- Это был частный визит, не связанный с футболом. Мы встретились, пообщались. Паоло приехал, посетил командное мероприятие. Нам всем было приятно.

- Эти два матча не имеют турнирного значения, один из них товарищеский. Но они, наверное, имеют значение для перспективы сборной? Что вам и тренерскому штабу нужно увидеть в этих поединках?

- Конечно, эти два матча очень важны. Мы специально подбирали состав, делали акцент на молодых футболистах. Многие из них были вызваны в национальную команду, мы видим их перспективу. Некоторые получил аванс. Многие хорошо зарекомендовали себя в чемпионате страны. Когда еще им будет предоставлен такой шанс – себя показать. Заканчивается год, турнирные задачи мы уже решили. Мы идем на определенные риски, давая шанс молодежи, ведь у них нет опыта игры на таком уровне. Будем давать возможность по максимуму раскрыть свой талант в этой игре.

- Можно ли ожидать появления на поле Андрея Лунина?

- Каждый игрок, которого мы приглашаем, имеет шанс выйти на поле. Андрей тоже, как и все три вратаря, имеет шанс выйти. А решать будем непосредственно перед игрой.

- Прокомментируйте, пожалуйста, решение по поводу переноса матча со сборной Турции из Днепра в Анталию.

- Перенос матча был связан с определенными проблемами. И Федерация четко объяснила свою позицию. Этот матч был запланирован в Украине. Решение уже принято – будем играть в Турции. Я не вижу здесь каких-то ошибок.

- В сборную вызваны много молодых игроков, которые получили хорошую прессу. Что бы вы могли посоветовать им, исходя из своего опыта, чтобы оправдать авансы?

- У молодых есть шанс, а как они им воспользуются – это второй вопрос. У них есть талант, у них есть шанс, а наша задача помочь им раскрыться.

- Не будет у игроков расслабленности в отборочных матчах к чемпионату Европы из-за того, что есть возможность выйти на Евро через Лигу наций?

- Во-первых, что касается Евро-2020, сначала надо дождаться жеребьевки. Гарантирую, что ни у кого из игроков таких мыслей не будет.

- Раньше вы говорили, что Роман Безус не подходит сборной ...

- Мы рассматривали кандидатуру Безуса, когда у нас был дефицит игроков. К сожалению, тогда он был травмирован. Мы вызвали игроков, которые имели игровую практику. Роман прогрессирует, и он является одним из кандидатов в сборную. Если потребуется, мы его вызовем. А немного изменить его игровую позицию – это не проблема.

- Евгений Хачериди сказал, что он не видит смысла приезжать в сборную и не играть в основном составе. Как вы относитесь к таким заявлениям?

- В сборную будут приезжать только мотивированные игроки. Они должны быть готовы выйти на поле, как в основном составе, так и в любое другое время матча. Только такой должна быть мотивация. С футболистами, которые будут приезжать и ждать, пока их выпустят в основе, нам работать трудно.

- Получил вызов Марьян Швед. На какой позиции вы планируете его задействовать?

- Многие из молодых игроков, которые выступали за молодежную сборную, получили шанс проявить себя. Швед хорошо проявил себя и там, и в клубе. Сегодня это его первый вызов, посмотрим, возможно немного изменим его позицию на поле. Я знаю, как мы можем его использовать.

Напомним, что 16 октября, сборная Украины одержала третью подряд победу в Лиге наций и досрочно гарантировала себе повышение в классе в этом турнире. В Харькове наша национальная команда со счетом 1:0 обыграла сборную Чехии. Единственный гол забил Руслан Малиновский.