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"Мы идем в суд": обнародована реакция "Манчестер Сити" на шокирующее исключение из еврокубков

14 февраля, 21:42

Английский клуб не удивлен таким решением УЕФА и попытается обжаловать его в "независимой организации"

Зинченко и Гвардиола

Зинченко и Гвардиола / Фото: Reuters

Пресс-служба "Манчестер Сити" опубликовала официальный комментарий клуба в связи с шокирующим решением об отстранении "горожан" от еврокубковых соревнований. В пятницу, 14 февраля, стало известно, что УЕФА исключил "Манчестер Сити" из еврокубков на два года и наложил на клуб украинца Александра Зинченко штраф в размере 30 млн евро из-за нарушений правил финансового фэйр-плей.

"Манчестер Сити" разочарован, но не удивлен объявлением УЕФА, – говорится в официальном заявлении английского гранда. – Клуб понимал необходимость рассмотрения дела в независимой организации. В декабре 2018 года офис расследований УЕФА уже опубликовал вероятное решение, хотя тогда расследование еще даже не началось. Учитывая утечки, не было сомнений, каким будет исход рассмотрения дела. Одним словом, дело инициировал УЕФА, рассматривал УЕФА и выносил решение УЕФА".

Тренер "МанСити" Хосеп Гвардиола

Тренер "МанСити" Хосеп Гвардиола / Фото: Reuters

"Мы будем обжаловать решение УЕФА в Спортивном арбитражном суде в ближайшее время", – заявили в "Манчестер Сити".

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Напомним, согласно решению УЕФА, "Манчестер Сити" не сможет играть в Лиге чемпионов и Лиге Европы в сезонах 2020/2021 и 2021/2022 годов. Причина – клуб нарушал правила финансового фэйр-плей в период с 2012 по 2016 год. "Горожане" намерено завышали выплаты от спонсорских контрактов, чтобы скрыть свои убытки.

Смотрите, как "МанСити" играл в нынешней Лиге чемпионов с "Шахтером"

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УЕФА Лига чемпионов Лига Европы Манчестер Сити Александр Зинченко

Источник: Сегодня|Спорт

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