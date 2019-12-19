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"Мы кричали друг на друга": бывший тренер "Динамо" рассказал, как ему работалось с Милевским

19 декабря, 15:19

А когда украинский нападающий начинал говорить — в раздевалке была тишина

Милевский и Марадона. Фото euroradio.fm

Милевский и Марадона. Фото euroradio.fm

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Бывший главный тренер брестского "Динамо" Марцел Личка рассказал о работе с Артемом Милевским в интервью YouTube-каналу "ЧестнОК". Ранее мы писали, что Милевский хочет Ракицкого и Роналду: три самых желанных соперника Артема в Лиге чемпионов.

"Когда я пришел в клуб, мне сказали, что самый тяжелый характер у Милевского. Но у меня вообще не было с ним проблем. Да, мы кричали друг на друга, но это нормально — я тоже был игроком и мне не нравилось бегать без мяча, – говорит Личка. – Как-то Артем не вошел в игру в первом тайме матча с "Минском", но я не хотел его менять. В раздевалке я ему сказал, что у него есть 10 минут — если ничего не поменяется, то отправлю его на скамейку запасных. Он сказал: "Никаких проблем", а потом работал еще лучше на тренировках".

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Также чешский тренер рассказал об авторитете нападающего в брестской команде:

"Милевскому 34 года, он был капитаном киевского "Динамо", выиграл много трофеев, но он не обиделся. Он — профессионал. Потом Милевский вернулся в стартовый состав и помог команде. Милевский много не говорит, но когда начинает говорить — в раздевалке тишина. Он может сказать три слова, но его все поймут".

Напомним, "Динамо" Брест в этом году стало чемпионом Беларуси. Команда Милевского прервала гегемонию БАТЭ, который до неизменно завоевывал золотые медали.

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футболист Артем Милевский нападающий Динамо Брест

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