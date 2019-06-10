"Мы летели в машине": подробности гибели самого титулованного игрока Лиги Европы

Двоюродный брат Хосе Антонио Рейеса рассказал о смертельной аварии

Похороны Рейеса. Фото: AFP

Кузен испанского футболиста Хосе Антонио Рейеса, который погиб в автомобильной аварии 1 июня, рассказал о причинах ДТП. Двоюродный брат игрока Хуан Мануэль Кальдерон заявил, что машина буквально летела" по трассе.

"Во время аварии я смотрел в окно. Не помню, что сделал Хосе. Я не знаю, мы ехали очень быстро. Мы летели в машине", – приводит слова кузена игрока Sport.es.

В смертельном ДТП погиб Хосе Антонио Рейес и его двоюродный брат Хонатан Рейес, а их кузен Хуан Мануэль Кальдерон получил ожоги 60% тела, когда пытался вытащить их из машины и сейчас находится в больнице.

Рейесу принадлежит уникальное достижение – он единственный в истории футболист, который побеждал пять раз в Лиге Европы! Три титула Хосе Антонио завоевал с "Севильей" (2014, 2015, 2016) и еще два раза выиграл трофей с "Атлетико" (2010, 2012). Был чемпионом Англии с "Арсеналом", с которым также играл в финале Лиги чемпионов. А также выигрывал чемпионат Испании с "Реалом".

"Не делайте из него героя": о погибшем в ДТП Рейесе жестко высказался знаменитый вратарь "Реала" Сантьяго Каньисарес.

Ранее мы писали, что во время матча в Турции порезали футболиста:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " "Мы летели в машине": подробности гибели самого титулованного игрока Лиги Европы". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"