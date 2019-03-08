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"Мы могли забить больше": тренер "Челси" прокомментировал разгром "Динамо" в Лиге Европы

Сегодня, 09:19

Сарри настаивает, что нужно сохранять бдительность и не расслабляться перед ответным матчем

Маурицио Сарри
Маурицио Сарри. Фото: AFP
"Мы могли забить больше": тренер "Челси" прокомментировал разгром "Динамо" в Лиге Европы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/217/5f9/5c82175f93190.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/217/5f9/5c82175f93190.jpg Футбол Сарри настаивает, что нужно сохранять бдительность и не расслабляться перед ответным матчем

Главный тренер лондонского "Челси" Маурицио Сарри прокомментировал разгромную победу над киевским "Динамо" (3:0) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Ответная встреча 1/8 финала Лиги Европы "Динамо" – "Челси" состоится 14 марта в Киеве. Мы провели онлайн поединка "Челси" – "Динамо" с фото, комментариями и видеоповторами голов.

"Мы могли забить больше, особенно в первом тайме, но результат все равно хороший. Смогли не пропустить на своем поле, что очень важно в этом турнире. Несмотря на крупную победу, должны поехать в Киев с максимальным уровнем сосредоточенности.

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Надо сохранять бдительность и не расслабляться. Если пропускаешь в ответной встрече, то рискуешь попасть в психологическую яму. Мы должны поехать в Киев с высоким уровнем концентрации", – цитирует итальянского специалиста официальный сайт УЕФА.

Напомним, победу команде Сарри принесли точные удары Педро в первом тайме и Виллиана и Хадсона-Одои после перерыва. Киевляне за весь матч нанесли четыре удара по воротам. Но ни разу не попали в створ.

После встречи главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич заявил: "Во втором тайме мы выглядели достаточно уверенно".

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Тег Лига Европы, Динамо Киев, Челси Лондон, Маурицио Сарри

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Источник:

UEFA.com

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