"Мы могли забить больше": тренер "Челси" прокомментировал разгром "Динамо" в Лиге Европы

Сарри настаивает, что нужно сохранять бдительность и не расслабляться перед ответным матчем

Маурицио Сарри. Фото: AFP

"Мы могли забить больше": тренер "Челси" прокомментировал разгром "Динамо" в Лиге Европы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/217/5f9/5c82175f93190.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/217/5f9/5c82175f93190.jpg 2019-03-08T09:19:00+02:00 Футбол Сарри настаивает, что нужно сохранять бдительность и не расслабляться перед ответным матчем

Главный тренер лондонского "Челси" Маурицио Сарри прокомментировал разгромную победу над киевским "Динамо" (3:0) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Ответная встреча 1/8 финала Лиги Европы "Динамо" – "Челси" состоится 14 марта в Киеве. Мы провели онлайн поединка "Челси" – "Динамо" с фото, комментариями и видеоповторами голов.

"Мы могли забить больше, особенно в первом тайме, но результат все равно хороший. Смогли не пропустить на своем поле, что очень важно в этом турнире. Несмотря на крупную победу, должны поехать в Киев с максимальным уровнем сосредоточенности.

Надо сохранять бдительность и не расслабляться. Если пропускаешь в ответной встрече, то рискуешь попасть в психологическую яму. Мы должны поехать в Киев с высоким уровнем концентрации", – цитирует итальянского специалиста официальный сайт УЕФА.

Напомним, победу команде Сарри принесли точные удары Педро в первом тайме и Виллиана и Хадсона-Одои после перерыва. Киевляне за весь матч нанесли четыре удара по воротам. Но ни разу не попали в створ.

После встречи главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич заявил: "Во втором тайме мы выглядели достаточно уверенно".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " "Мы могли забить больше": тренер "Челси" прокомментировал разгром "Динамо" в Лиге Европы". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: UEFA.com Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.