Мы не Россия: форвард сборной Украины сделал громкое заявление после выхода на Евро-2020

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук после победы над Португалией (2:1) в отборе на чемпионат Европы 2020 года поблагодарил болельщиков за поддержку и достаточно скромно оценил шансы нашей команды победить на Евро.Напомним, победу команде Андрея Шевченко принесли голы Романа Яремчука и Андрея Ярмоленко в первом тайме. Видео голов и обзор матча Украина – Португалия – 2:1

"Пока тяжело поверить, но мы очень много работали. Благодарю фанам за такую фантастическую поддержку, хочется просто выходить и умирать на поле, доказывать, что мы не хуже Португалии. Всем большое спасибо за поддержку.

Первый гол? Сказал бы, что оказался в нужное время в нужном месте. Мы сегодня утром отрабатывали стандарты, на протяжении недели тоже уделяли этому внимание. Как говорится, труд даром не проходит.

Очень приятно показать такой хороший результат. Но считаю, что нужно отнестись к этому спокойно. Мы не Россия, которая обыграла Шотландию и всем рассказывает, что возьмет Евро.

Выиграли, все нормально, готовимся дальше. Улучшим свои качества, нужно еще много работать. Если расслабимся – получим пинок", – сказал Роман Яремчук.