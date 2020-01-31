"Мы очень зависимы от формы и состояния здоровья игроков": Шева рассказал о выборе состава на матчи с Францией и Польшей

Андрей Шевченко. Соперники сборной Украины на Евро-2020 станут известны 30 ноября / Фото: Reuters

Реклама

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился впечатлениями от выступления своей команды в квалификации чемпионата Европы-2020, а также рассказал о проблемах команды.

Читайте также: Андрей Шевченко "изменил" футболу с теннисом – без вина, похоже, не обошлось

"Я очень доволен той работой, которую мы провели. И не только в этом сезоне. Текущие результаты — плоды трехлетнего труда нашего тренерского штаба. Впереди еще много работы, но приятно, что наши достижения, первая победа в отборе на Евро и первый год без поражений, уже стали рекордными", – отметил наставник.

"Мы очень зависимы от игроков, от их формы и состояния здоровья. Нужно дождаться конца марта, это сложное для Украины время, посмотреть, не будет ли травм, в какой форме будут наши сборники, и тогда определиться с тем, из кого мы будем выбирать состав", – подытожил главный тренер.

Кстати, названа цена билетов на матч Украины с Польшей перед Евро-2020. В кассах стадиона в Хожуве тикеты на поединок Шевы продавать не будут. Купить их можно только онлайн.

Смотрите, как сборная Украины вышла на Евро-2020

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама