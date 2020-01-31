"Мы очень зависимы от формы и состояния здоровья игроков": Шева рассказал о выборе состава на матчи с Францией и Польшей

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился впечатлениями от выступления своей команды в квалификации чемпионата Европы-2020, а также рассказал о проблемах команды.
Читайте также: Андрей Шевченко "изменил" футболу с теннисом – без вина, похоже, не обошлось
"Я очень доволен той работой, которую мы провели. И не только в этом сезоне. Текущие результаты — плоды трехлетнего труда нашего тренерского штаба. Впереди еще много работы, но приятно, что наши достижения, первая победа в отборе на Евро и первый год без поражений, уже стали рекордными", – отметил наставник.
"Мы очень зависимы от игроков, от их формы и состояния здоровья. Нужно дождаться конца марта, это сложное для Украины время, посмотреть, не будет ли травм, в какой форме будут наши сборники, и тогда определиться с тем, из кого мы будем выбирать состав", – подытожил главный тренер.
Кстати, названа цена билетов на матч Украины с Польшей перед Евро-2020. В кассах стадиона в Хожуве тикеты на поединок Шевы продавать не будут. Купить их можно только онлайн.
Смотрите, как сборная Украины вышла на Евро-2020
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк