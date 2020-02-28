"Мы прекрасно знали, что будет тяжело": Патрик прокомментировал матч Лиги Европы

Полузащитник "Шахтера" Алан Патрик прокомментировал поединок Лиги Европы, в котором его команда сыграла вничью с португальской "Бенфикой" и по сумме двух матчей прошла в следующий раунд еврокубка.

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"Счастлив, что смог помочь "Шахтеру", и очень рад забитому мячу, но самое главное – это выход в следующий раунд. Мы прекрасно знали, что будет тяжело, и я хочу поздравить команду с отличной игрой. Первый тайм был очень тяжелый, возникали сложности при розыгрыше от ворот, мы часто теряли мяч. А во втором все пошло совсем иначе. Смогли показать наш темп, и все стало получаться абсолютно естественно: создавали моменты, забивали и добились цели", – отметил полузащитник.

"Мало контроля мяча и много контратак? Это связано с нашими быстрыми игроками, как, например, Тайсон, которые значительно ускоряют атаки. Мы действовали достаточно глубоко, потому нам требовалась такая скорость. И, конечно же, очень важно было правильно играть позиционно, что позволило во втором тайме создавать хорошие возможности и голевые моменты", – добавил Патрик. В тренде Украина держится на десятом месте таблицы коэффициентов УЕФА, а для "прыжка" нужен подвиг

Смотрите обзор матча "Бенфика" – "Шахтер" 3:3:

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