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"Мы просто ноль": "Реал" повторил унизительный антирекорд, проиграв худшей команде Ла Лиги

29 апреля, 09:40

Королевский клуб опозорился в игре с "Райо Вальекано". Зинедин Зидан: "Поскорее бы этот сезон закончился"

Зидан в гневе
Зидан в гневе. Фото: AFP

Воскресное поражение "Реала" от худшей команды Примеры "Райо Вальекано" со счетом 0:1 привело к позорному для Королевского клуба "достижению". Этот проигрыш стал для "сливочных" уже десятым в текущем сезоне Ла Лиги. Таким образом "Реал" проиграл больше, чем за два предыдущих сезона вместе взятых (6 и 3 поражения соответственно). Так много поражений - 10 в одном чемпионате Испании – у "галактикос" не было уже десять лет, с сезона-2008/09.

Бейл и его "Реал" – в пролете. Фото AFP

"Команда показала ноль на поле, с первой минуты до последней. "Реал" вообще не играл, я зол, у нас плохой имидж, а я в ответе за это, – заявил после гостевого поражения от "Райо Вальекано" главный тренер "Реала" Зинедин Зидан. – Мы должны извиниться перед нашими фанатами за то, как мы выступили. Мне не жаль, что я вернулся на эту работу, скорее наоборот. Нужно пережить эти критические, сложные моменты, но так играть нельзя. Я бы хотел, чтобы сезон поскорее закончился, но нам нужно сыграть еще три матча и придумать что-то другое. Мы не можем закончить сезон таким образом. Мы должны уважать футбол и этот клуб".

"Всегда защищал своих игроков, но не в этот раз, – добавил Зинедин Зидан. – Так играть нельзя. Но в этом не только их вина, я тоже несу ответственность, потому что я выбираю состав и готовлю футболистов к матчу".

Радость "Райо Вальекано". Фото – AFP

Благодаря победа над "Реалом" "Райо Вальекано" ушел с последнего места в турнирной таблице. "Реал" остался третьим, отставая от идущего вторым "Атлетико" на девять очков.

Как сообщалось ранее, "Реал" дает Полю Погба 12 миллионов евро в год и готовит 150 миллионов для "МЮ". Француз обратился к руководству "Манчестер Юнайтед" с просьбой отпустить его в "Реал" по окончанию сезона.

Также сообщалось, что Зидан отпускает к Ярмоленко в Лондон "мадридского Иньесту". Одноклубником украинца в "Вест Хэме" станет полузащитник "Реала" Себальос. Цена вопроса – 18 миллионов фунтов.

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Тег чемпионат Испании, Реал Мадрид, Зинедин Зидан, Райо Вальекано

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Источники:

Сегодня|Спорт , AS.com

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