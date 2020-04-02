"Мы шарахаемся от соседей. Соседи шарахаются от нас": легенда "Динамо" Сергей Балтача – о коронавирусе в Лондоне

О том, как выглядит карантин по-лондонски в условиях пандемии коронавируса, "Сегодня" рассказал знаменитый украинский футболист Сергей Балтача. Уже много лет обладатель Кубка Кубков-1986 в составе киевского "Динамо" проживает в столице Великобритании, работая тренером по развитию академии местного клуба "Чарльтон Атлетик".

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Отметим, что, по последним данным, в Великобритании зафиксировано около 30 тысяч случаев заражения коронавирусом, из которых почти 2,4 тысячи оказались летальными. При этом 179 человек вылечились.

"Как изменилась жизнь? Сильно изменилась, – рассказал "Сегодня" известный в прошлом защитник "Динамо", а ныне тренер лондонского "Чарльтона" 62-летний Сергей Балтача. – Сидим дома, хотя сейчас вот с женой Оксаной вышли выгулять собаку. Неизвестность. Футбол заморозился. Такого еще не было в жизни, чтобы весь мир оказался в одной ситуации. Живешь одним днем. С кем из друзей не общаешься, никто не знает, чего ожидать. Но эту ситуацию нужно перенести без паники и с достоинством".

"Англия – страна свободы. Я недавно выезжал на машине – видел случаи, что люди не выдерживают расстояние, никакой дистанции. Это не Китай, где есть дисциплина, – продолжает Сергей Балтача. – Лондон, другие города страны – не закрыты. Без локдауна. Автобусы ездят, правда, пустые. Метро работает – там много людей. Власть переживает, чтобы люди могли как-то добираться на работу, чтобы люди эту работу не потеряли. Волнуются об экономике. На ситуацию смотрят и с этой стороны".

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"С недавних пор нельзя ходить по улице больше, чем вдвоем. Мы шарахаемся от соседей, соседи шарахаются от нас. Походы – только в аптеки, магазины. В остальном надо себя ограничить. Нельзя отходить более чем на милю от дома. Сейчас у нас часты очереди на всю улицу – с расстоянием в два-три метра между людьми. В центре Лондона за этим следит полиция, но мы живем в районе Сарри, под Лондоном. У себя мы не видим полицейских или военных. Кстати, недавно в Лондоне был случай – женщина, работающая в продуктовом магазине, мелом сделала разметку у входа, чтобы люди соблюдали дистанцию. Так ее полицейский за это оштрафовал. Якобы она наносит ущерб городскому имуществу. Отношение людей к этому? Называют полицейского дураком. То есть и такие случаи имеются".

"На мой взгляд, карантинные меры стоило ужесточить в Великобритании еще недели три назад. Надеюсь, то, что это не было сделано тогда, не будет иметь печальных последствий. Потому что то, что происходит сейчас в Италии, Испании, – это просто кошмар"

"Как мы проводим свое время? Хорошо, что наша калитка выходит на территорию спортивного клуба – тут есть поля для футбола, крикета, гольфа. Мы стараемся туда выбираться два раза в день, играем с сыном Мишей, бегаем. Там сейчас нет людей. Магазины? В первые дни была паника. Приходишь – нет продуктов. Ну, все размели, пусто. Сейчас хоть продукты на полках снова можно увидеть – я вчера вон даже туалетную бумагу купил. Сколько? Один рулон. Я же говорю, ситуацию нужно перенести с достоинством. Еще, правда, друзьям позвонил, спросил, не нужна ли им туалетная бумага. Так бы взял два рулона. Но оказалось, что у них она есть"

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"Я получаю зарплату, хотя уже три недели нахожусь дома, – продолжает Сергей Балтача. – Вот подготовил клипы по 45 минут, отправил их тренерам возрастных групп – от 12 до 18 лет. Это комплекс упражнений для поддерживания формы на дому, все их в техническом плане исполнил мой сын Миша. Одно из упражнений – набивание надувного шара головой. Это то, что я сам еще делал в детстве. У нас там еще стенка около дома стоит – с ее помощью записали отработку различных ударов. Миша лупил в эту стену. Ему сейчас 15 лет. Через 12 дней исполнится 16. Он профессионально занимается футболом. Хотя и учебу не бросает. У него скоро выпускные экзамены в школе. Хотя еще вопрос, пройдут ли они. Возможно, поступать в университет придется на основании баллов, полученных при предварительном оценивании. Но Мише, думаю, должно хватить и тех баллов, чтобы поступить. Он выбрал психологию"

Тренировка сына Сергея Балтачи на карантине

"Его амплуа на поле? Он универсал – и в центре обороны играет, и в центре полузащиты. Сильный, быстрый. И у него рост – 192 см! Будь у меня такой рост, я бы все верховые мячи снимал".

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"Я хожу в перчатках, руки сто раз в день мою. Маску не ношу. Оксана мне уже не разрешает ходить в магазин, взяла это на себя. Опять же, соблюдаем дистанцию. Я центральный защитник, нужную дистанцию знаю (смеется). Но предосторожность предосторожностью, а человек ни от чего не застрахован. Мы заказываем еду на дом – ты же не знаешь, какие руки ее готовили".

Оксана Балтача. Фото – coffee-expert.com.ua

"Что смотрим по телевизору? Новостей стараемся поменьше. Там много негатива. Смотрим смешные фильмы, "Мистер Бин" – мой любимый сериал. Да, включаем что-то веселое, потому что, когда выходишь на улицу, сразу как-то становится грустно".

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Сергей Балтача / Фото: Getty Images

"Прогнозы? Уже приходилось читать статьи, что футбола в прежнем виде, с заполненными трибунами, уже может и не быть. Дескать, будут отдельные боксы для болельщиков, чтобы они по минимуму пересекались друг с другом во время матчей. Я помню, как выходил играть в присутствии ста тысяч. Я для них играл. В этом весь смысл. При пустых трибунах не играл никогда, ощущение, когда слышишь пустой звук мяча, мне не знакомо. Мне знакомо, когда из-за шума трибун ты не слышишь рядом стоящего партнера. Футбол, конечно, сильно проиграет, если такие трансформации произойдут".

1986 год. Киев. Сергей Балтача – с Кубком Кубков

"2020 год на дворе. Думаю, должны найти антивирус. Хотя мой знакомый врач из Шотландии говорит: пройдет коронавирус – появится следующая болезнь, условно говоря, коронавирус-2. И это будет происходить не раз в пять лет, а каждый год. Мой восприятие: Бог дает знак – меняйтесь. А если нет – то будет конец света", – подытожил Сергей Балтача.

Ранее мы рассказывали, что Андрей Шевченко сравнил коронавирус с Чернобылем. "Я через такое уже проходил", – сказал главный тренер сборной Украины, как и Сергей Балтача, проживающий в Лондоне.

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