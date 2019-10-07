"Мы сюда приезжаем не шутить": Зинченко рассказал о грядущих матчах сборной Украины

Александр Зинченко / Фото: Instagram

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Игрок сборной Украины Александр Зинченко поделился ожиданиями от матчей с Литвой и Португалией. Ранее мы писали, что сборная Украины собралась в Харькове для подготовки к встрече с Роналду.

"Эмоции всегда положительные, когда приезжаешь в сборную. У всех приподнято настроение, каждый друг по другу скучает. У нас такой коллектив подобрался сплоченный. Конечно, мы сюда приезжаем не шутить, а выполнять свои цели", – отметил игрок

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"Все мы понимаем ответственность предстоящих матчей. Думаю, каждый болельщик увидит это на поле", – отметил Александр Зинченко.

Сборная Украины возглавляет турнирную таблицу группы В. В активе нашей команды 13 баллов. На пять очков меньше у Португалии, которая также имеет матч в запасе. У идущей третьей Сербии семь баллов. В предыдущем матче в отборе на Евро-2020 Украина на выезде разгромила Литву (3:0), а затем в товарищеском поединке разошлась миром с Нигерией (2:2).

Добавим, что завтра, 8 октября, сборная Украины проведет открытую тренировку на стадионе ОСК "Металлист". Начало – 19.00.

Смотрите, как Украина разгромила Литву в отборе на Евро-2020:

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