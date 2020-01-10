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"Мы в гости к нему приезжали": Алиев рассказал, были ли геи в "Динамо"

10 января, 17:28

Бывший игрок поделился откровенными подробностями из прошлого

Александр Алиев

Александр Алиев / Фото: 1927.kiev.ua

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Бывший игрок "Динамо" Александр Алиев заявил, что в киевском клубе во время его выступлений не могло быть геев.

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"Если бы при нас в "Динамо" кто-то такой был – его точно не было бы. Говорили о Ласло Боднаре, но мы тогда еще молодые были. Сколько про него говорили, рассказывали, а мы в гости к нему приезжали, была такая тема. Он был с телкой", – отметил игрок.

"А так в "Динамо" никогда не было подозрений, что кто-то гей. А, в общем, про немца в основном слышал. Капитан, правый защитник – Лам. Ну, любит человек, что тут", – сказал Алиев.

Кстати, Алиев рассказал, как прислуживал Хацкевичу в бане. Известный в прошлом полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев дал комментарий по поводу того, как раньше строились отношения в команде.

Напомним, перед отпуском бывший игрок "Динамо" Артем Милевский обматерил Буяльского за поражение от "Зари". В подтрибунном помещении НСК "Олимпийский" Миля сказал все, что думает об игре своей бывшей команды.

Смотрите сюжет о скандале с участием Александра Алиева

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Динамо Киев Артем Милевский Александр Алиев

Источник: Миля Шоу

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