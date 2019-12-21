Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,33
25,88

"Мы ведем переговоры": у Луческу появился неожиданный вариант после срыва с "Сантосом"

21 декабря, 18:32

Бывшего тренера донецкого "Шахтера" намерен заполучить швейцарский клуб "Сьон"

Мирча Луческу

Мирча Луческу / Фото: AFP

Реклама

Президент швейцарского "Сьона" Кристиан Константин подтвердил появившуюся недавно в прессе информацию о том, что его клуб ведет переговоры с 74-летним экс-тренером донецкого "Шахтера" Мирчей Луческу. Ранее мы писали, что Луческу может возглавить бразильских "рыб", но этому не рада его жена.

"Мы ведем переговоры, но по понятным причинам, на данном этапе я не могу сказать ничего более. Мы только что узнали, что Луческу отклонил предложение "Сантоса" из-за географической удаленности Бразилии от родной страны этого тренера", – заявил босс швейцарского "Сьона" Кристиан Константин

Мирча Луческу

Мирча Луческу / Фото: AFP

Читайте также: Мирча Луческу: "Фонсека уничтожил Коваленко и пользовался моим багажом весь период работы в "Шахтере"

Отметим, что "Сьон" занимает 7-е место из 10-ти возможных в нынешнем розыгрыше элитного дивизиона чемпионата Швейцарии. В рейтинге УЕФА потенциально будущий клуб Мирчи Луческу занимает 137-ю строчку.

Напомним, ранее румынская пресса сватала Мирчу Луческу в киевское "Динамо". Но сам специалист назвал информацию об интересе к своей персоне вице-чемпионов Украины неправдой.

Смотрите, как Луческу в свое время прощался с Украиной

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Мирча Луческу чемпионат Швейцарии Сьон

Источник: sport.ua

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Реал" спасся в "Валенсии" и другие матчи: расписание, прогноз, результаты 17-го тура чемпионата ИспанииФутбол
"Динамо" – "Лугано": онлайн матча Лиги ЕвропыФутбол
17-й тур чемпионата Англии по футболу: расписание, прогнозы, результаты матчей
17-й тур чемпионата Англии по футболу: расписание, прогнозы, результаты матчейФутбол
"Шахтер" – "Аталанта": онлайн-трансляция Лиги чемпионовФутбол
"Шахтер" и "Динамо" побеждают: все результаты 18-го тура чемпионата УкраиныЧУ по футболу
"Заря" – "Шахтер" онлайн-трансляция матча лидеров чемпионатаЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...