"Мы ведем переговоры": у Луческу появился неожиданный вариант после срыва с "Сантосом"

Мирча Луческу / Фото: AFP

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Президент швейцарского "Сьона" Кристиан Константин подтвердил появившуюся недавно в прессе информацию о том, что его клуб ведет переговоры с 74-летним экс-тренером донецкого "Шахтера" Мирчей Луческу. Ранее мы писали, что Луческу может возглавить бразильских "рыб", но этому не рада его жена.

"Мы ведем переговоры, но по понятным причинам, на данном этапе я не могу сказать ничего более. Мы только что узнали, что Луческу отклонил предложение "Сантоса" из-за географической удаленности Бразилии от родной страны этого тренера", – заявил босс швейцарского "Сьона" Кристиан Константин

Мирча Луческу / Фото: AFP

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Отметим, что "Сьон" занимает 7-е место из 10-ти возможных в нынешнем розыгрыше элитного дивизиона чемпионата Швейцарии. В рейтинге УЕФА потенциально будущий клуб Мирчи Луческу занимает 137-ю строчку.

Напомним, ранее румынская пресса сватала Мирчу Луческу в киевское "Динамо". Но сам специалист назвал информацию об интересе к своей персоне вице-чемпионов Украины неправдой.

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