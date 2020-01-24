"Мы все знали, что Месси не должен получать травмы": экс-защитник "Барселоны" – об особом статусе Лео

Жан-Клер Тодибо / Фото: Reuters

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Защитник "Барселоны" Жан-Клер Тодибо, перешедший по ходу сезона на правах аренды в "Шальке", рассказал об особых условиях капитана каталонцев Лионеля Месси в тренировочном процессе. Ранее мы писали, что Месси диктует свои правила новому тренеру "Барселоны" – Лео хочет пригласить аргентинца из "Ман Сити".

"Мы все знали, что он не должен получать травмы. Месси очень тщательно защищен на тренировках. Я многому научился у него и даже несколько раз справлялся с ним, но я был осторожен, чтобы не навредить ему", – рассказал Тодибо.

Лионель Месси / Фото: Getty Images

Француз перешел из "Тулузы" в "Барселону" в январе 2019 года, к тому моменту в сезоне 19-летний Тодибо принял участие в 10 матчах чемпионата Франции, забил 1 гол и отдал 1 результативный пас. Однако Тодибо не смог закрепиться в составе каталонского гранда. Недавно "Шальке" арендовал молодого центрбека до конца сезона-2019/20.

Мы также сообщали, что Месси принес Сетьену первую победу у руля "Барсы". На 75-й минуте домашнего поединка с "Гранадой" он забил единственный мяч каталонцев, игравших в численном большинстве, в этой встрече – 1:0.

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