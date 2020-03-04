"Мы всегда готовы играть с самыми сильными", – тренер соперника Украины о жеребьевке Лиги наций

Во вторник вечером прошла жеребьевка нового розыгрыша Лиги наций – сезона 2020/2021. Как мы писали, уже известен календарь сборной Украины в Лиге наций. Сборная Украины после успешного выступления в 2018 году в дивизионе В поднялась в элитную компанию.

Одним из соперников "сине-желтых" в группе А4 будет сборная Швейцарии. Тренирует ее 56-летний специалист родом из Боснии и Герцеговины Владимир Петкович, который, впрочем, уже имеет швейцарский паспорт. Результаты жеребьевки он воспринял довольно спокойно, о чем сообщил сайту своей федерации:

"У нас получилась сильная группа с Испанией, Германией и Украиной. Мы всегда стремимся играть против таких соперников, и теперь получили такую возможность. Не стоит бояться, прятаться, мы должны показать свои сильные стороны – несмотря на то, что Испания и Германия являются фаворитами".

Читайте о том, за что Украина будет бороться в Лиге наций.

Президент Швейцарского футбольного союза Доминик Блан высказал удовлетворение:

"Я очень доволен! Мы будем принимать сильных соперников, поскольку сами тоже являемся сильными. Такие матчи – фантастика для наших фанатов. Мы готовимся к великим футбольным фестивалям".

Наша сборная примет Швейцарию в первом туре 3 сентября.

Смотрите, как Украина ранее обыгрывала Чехию в Лиге наций

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