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"Мы заслужили выиграть с таким счетом": Ярмоленко прокомментировал игру с Литвой

7 сентября, 21:36

Андрей остался доволен поединком

Марлос феерит в матче с Литвой

Марлос феерит в матче с Литвой / Фото: Reuters

В пятом матче отбора Евро-2020 сборная Украины разгромила на выезде Литву, забив три безответных мяча. Мы вели онлайн матча Литва – Украина на нашем сайте. Своими эмоциями от поединка поделился один из лидеров команды – Андрей Ярмоленко.

"Считаю, что с первых минут мы контролировали мяч. Быстрый гол нам очень помог играть спокойно и уверенно. Сегодня мы заслужили выиграть с таким счетом", – отметил Андрей.

"Тренерский штаб должен быть доволен нашей игрой. Да, были мелкие ошибки, но мы их все вместе разберем и нам подскажут, как играть еще лучше. Мы всегда стараемся играть компактно и контролировать мяч, считаю, что у нас все получилось. Я скучал по сборной, по футболу, по болельщикам. Приятно вернуться в команду", – рассказал игрок национальной команды.

Также сообщалось, что экс-украинец и Бейл принесли Уэльсу победу над Азербайджаном (2:1). Счет в матче был открыт после гола в собственные ворота в исполнении игрока "Александрии" Павла Пашаева, сменившего несколько лет назад украинское гражданство на азербайджанское.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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Сборная Украины Андрей Ярмоленко Евро-2020 сборная Литвы

Источник: Канал Футбол

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