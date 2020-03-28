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"Мы живем в уникальное время", – тренер "Реала" Зинедин Зидан высказался о коронавирусе

28 марта, 11:14

Вадим Авдасев

Французский специалист призвал людей оставаться дома и беречь себя и окружающих

Пандемия коронавируса задела едва ли не каждого человека на планете, в том числе и в спорте. Все больше звезд спорта высказываются на эту тему, а многие и включаются в борьбу с болезнью. К слову, тренер сборной Украины придерживается карантина и уже десять дней не выходит из дома.

Своим мнением решил поделиться и 47-летний главный тренер "Реала" Зинедин Зидан. Знаменитый французский футболист и наставник призвал наслаждаться теми возможностями, которые дарит карантин:

"Мы все живем в особое время. Берегите себя, своих близких и наслаждайтесь своим домом. Это – единственный способ победить вместе".

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Читайте, как тренер "Реала" попал в аварию – ДТП завершилось без серьезных последствий.

В эти же дни с коронавирусом борется Пауло Дибала – полузащитник "Ювентуса", за который в свое время успешно выступал Зидан. Аргентинцу и его девушке уже стало лучше. Узнайте, что Дибала рассказал о своем самочувствии. Всего коронавирусом заразилось три футболиста "Юве".

Смотрите, как "Реал" играл с "Манчестер Сити" в 1/8 финала Лиги чемпионов в феврале

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