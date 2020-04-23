Мяч приклеился к плечу: вундеркинд из "Шахтера" поразил новым трюком на карантине

Восходящая звезда украинского футбола 19-летний полузащитник "Шахтера" Михаил Мудрик продолжает удивлять мир своей техникой. Ранее мы писали, что вундеркинд "Шахтера" в футболке Неймара поразил болельщиков, когда после длинной передачи непостижимым образом принял мяч одним касанием. И вот Мудрик на карантине порадовал поклонников еще одним шедевральным трюком.

В этот раз Михаил Мудрик после такой же длинной передачи принял мяч не ногой, а на плечо, и – вот это чудеса! – мяч опять просто приклеился к его телу.

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"Если хочешь, чтобы прилипал, нужно, чтобы ты на поле спал, – объяснил в стихах секрет своего "фокуса" Михаил Мудрик, а потом в шутку добавил. – Или просто намазал медом"

"Это топ!", "Мне кажется, по уровню техники ты уже перерос Неймара", – пишут после увиденного подписчики молодого полузащитника "Шахтера"

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Напомним, Мудрик стал первым футболистом 2001 года рождения, сыгравшим за основную команду "Шахтера". Это случилось еще осенью 2018-го. "Мама всегда хотела, чтобы я танцевал. Она мне сказала: если хочешь ходить на футбольные тренировки, то должен вначале утром ходить на танцы. И я примерно два года ходил на танцы, которые мне не нравились, чтобы попадать на тренировки", – рассказывал ранее о начале своей спортивной карьеры Михаил.

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