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Мяч залетел в ворота благодаря штормовому ветру: курьезное видео из Великобритании

16 февраля, 20:30

Шквальный ветер пришел на помощь одной из команд

Шторм "Деннис", обрушившийся на Великобиританию, внес свои коррективы и в спортивные состязания. Так, в одном из футбольных матчей низшей лиги был забит курьезный гол благодаря шквальному ветру.

Защитник пытался выбить мяч подальше со своей половины поля, но спортивный снаряд подхватило ветром и отнесло в штрафную, а затем после отскока от газона мяч снова попал под влияние ветра и перелетел над вратарем, после чего оказался в сетке.

Шторм помог забить гол. Источник: twitter.com/MarkOHaire

Также в Сети гуляет еще одно видео влияния непогоды на футбол: на видео видно, как сильный ветер покачивает ворота для регби, пока игроки разминаются в центре поля.

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Шторм "Деннис" пришел на замену "Киаре" и стал причиной затопления существенных территорий в Великобритании. Почти 600 населенных пунктов оказались под угрозой затопления, а в воскресенье пришлось отменить 170 авиарейсов. Также отменены десятки рейсов железнодорожного транспорта.

Шторм Деннис бушует в Великобритании

Ранее мы писали, что стадион самой украинской команды в Бельгии "Гента" пострадал от урагана. Обломки кровли "Геламко Арены" обрушились на парковку торгового центра.

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Источник: Сегодня|Спорт

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