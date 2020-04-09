Мыло из виски у Ризатдиновой, Воронин на байке и новое оружие Харлан: соцсети звезд спорта на карантине

Чем заняты известные украинские атлеты во время паузы в соревнованиях - самые интересные посты спортсменов в Instagram

Украинские спортсмены сидят на карантине. Но при этом находят себе всевозможные занятия, чтобы, во-первых, не умереть со скуки, а во-вторых, поддерживать форму. Мы подсмотрели, чем топовые атлеты нашей страны делятся в Instagram со своими болельщиками.

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Знаменитая украинская легкоатлетка-красавица Марина Бех-Романчук, похоже, на карантине едва справляется со скукой. "Тренировки, соревнования, путешествия, эмоции... Это все, без чего спортсмен просто не может существовать... Согласны?" – спрашивает у своих подписчиков серебряная призерка чемпионата мира по прыжкам в длину.

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Знаменитая прыгунья в высоту Юлия Левченко дала своим фолловерам совет по повышению самооценки. "Будь лучшим для самого себя – не важно, в чем. Ты – своя собственная "вечеринка", "тренер по гимнастике", "учитель", "друг", "повар", "гуру", "комик", "тренер по жизни", "начальник". И когда ты достигнешь высокого уровня "просто быть собой" – твоей великой любви и энергии будет достаточно для других. Открой свою душу!" – призывает сексуальная атлетка.

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Бронзовая призерка Олимпиады-2016 в Рио Анна Ризатдинова поучаствовала с другими украинскими гимнастками в ролике, посвященном тому, как надо правильно мыть руки. Видео, которое Анна выложила у себя в Instagram, зацепило гимнаста Олега Верняева. "Там одна бутылочка мне понравилась", – написал он, имея в виду огромную бутылку из-под виски, которая для одной из гимнасток сборной Украины сейчас служит емкостью для мыла.

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Бывший форвард сборной Украины и "Ливерпуля" Андрей Воронин, проживающий с семьей в Германии, решил, что карантин – не повод не выходить из дома. Экс-футболист прокатался по набережной Дюссельдорфа на велосипеде.

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Скандальный украинский боксер-вампир Иван Редкач по прозвищу "Майк Тайсон", который в своем последнем бою впился зубами в шею американцу Дэнни Гарсии, поднял настроение своим подписчикам, разместив у себя видео уморной тренировки на карантине в исполнении парня с небольшим избытком веса.

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Между тем олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан призналась своим подписчикам, что во время карантина вместо сабли взяла в руки новое "оружие" – кисточку для рисования, а еще – тренируясь дома, Оля включает музыку на полную громкость. Бедные соседи!

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Ранее мы рассказывали, как проводят карантин украинские биатлонисты: Пидручный катается на лыжах, а кто-то зализывает раны, оставшиеся после сезона.

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