"МЮ" готовит 80 миллионов евро за склонного к полноте футболиста

"Манчестер Юнайтед" предложил "Аяксу" 80 миллионов евро за 19-летнего защитника Маттейса де Лигта

Маттейс де Лигт. Фото: AFP

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" сделал предложение амстердамскому "Аяксу" по трансферу защитника Маттейса де Лигта. По информации британского издания Daily Mail, "МЮ" готов отдать за 19-летнего футболиста 70 миллионов фунтов стерлингов (около 80 миллионов евро). Таким образом английский клуб намерен превзойти предложение "Барселоны", которая также заинтересована в приобретении голландского защитника. Кроме того, "Юнайтед" предлагает де Лигту зарплату в 350 тысяч фунтов стерлингов в неделю и крупный гонорар агенту футболиста Мино Райоле.

Как отмечает источник, "Барселона" отказалась платить Райоле 12 миллионов фунтов за проведение сделки. При этом утверждается, что Райола может манипулировать интересами "красных дьяволов", чтобы запросить у "сине-гранатовых" более выгодный контракт для своего клиента.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" прекратил борьбу за де Лигта из-за опасений относительно склонности футболиста к полноте, а "Барселона" уже согласовала с футболистом условия личного контракта.

Ранее сообщалось, что "МЮ" готов перебить предложение "Барселоны" по Де Лигту.

Де Лигт в нынешнем сезоне сыграл 55 матчей во всех турнирах и забил семь мячей, а "Аякс" стал чемпионом Голландии и дошел до полуфинала Лиги чемпионов. Напомним, что "Аякс" стал сенсацией нынешней Лиги чемпионов. Голландцы дошли до полуфинала, по дороге в плей-офф выбив из турнира такие команды, как "Реал" и "Ювентус". В первом полуфинальном поединке против английского "Тоттенхэма" Де Лигт и компания на выезде одержали минимальную победу, а затем дома повели 2:0, но не смогли удержать победный для себя счет. Итог – поражение 2:3, причем победный гол гости забили на шестой добавленной минуте!

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