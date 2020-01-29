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"МЮ" купил Бруну Фернандеша у "Спортинга": все условия мега-сделки

29 января, 19:28

Лиссабонский клуб получит от манкунианцев 55 миллионов евро. И это - только начало

Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш / Фото: Getty Images

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Полузащитник "Спортинга" Бруну Фернандеш продолжит карьеру в "Манчестер Юнайтед". Английский клуб подтвердил договоренность о трансфере 25-летнего хавбека. Как мы писали ранее, в "МЮ" Фернандеш будет получать 6 млн евро в год.

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Португальцу Бруну Фернандешу осталось пройти в "МЮ" медосмотр, который запланирован на четверг, и заключить контракт с "красными дьяволами". Соглашение будет рассчитано до 2025 года.

При этом "Спортинг" раскрыл другие условия трансфера полузащитника Бруну Фернандеша в "Манчестер Юнайтед".

Итак, за 25-летнего хавбека лиссабонцы гарантированно получат 55 миллионов евро и 10% от суммы последующей продажи игрока. Еще 25 миллионов евро "МЮ" может заплатить в качестве бонусов:

  • 5 млн за выполнение условий, связанных с игрой Бруну Фернандеша, говорилось о 20 матчах и 15 голах
  • 5 млн за выполнение условий, связанных с выступлением клуба из Манчестера в Лиге чемпионов
  • 15 млн за индивидуальные награды игрока

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Кроме того, клубы совместно выплатят в общей сложности 5,5 млн евро, связанные с оплатой услуг посредников, задействованных при совершении трансфера, а также с отчислениями третьим клубам за воспитание игрока.

Смотрите, как забивает Бруну Фернандеш

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чемпионат Англии Манчестер Юнайтед чемпионат Португалии Спортинг трансфер Бруну Фернандеш

Источники: Сегодня|Спорт , ua.tribuna.com

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