"МЮ" – "МанСити": онлайн дерби Манчестера в Кубке Лиги

Все о первом в 2020 году дерби Манчестера: анонс матча, комментарий ключевых моментов и яркие фото поединка

Во вторник в Англии пройдет первый полуфинальный матч Кубка Лиги "Манчестер Юнайтед" – "Марчестер Сити". Дерби состоится на стадионе "Олд Траффорд" и начнется в 22:00 по киевскому времени. Мы проведем онлайн матча с поминутным комментарием игры и яркими фото из Манчестера.

Анонс дерби Манчестера

Со стадии полуфинала в Кубке английской Лиги все противостояния проходят из двух матчей. Сегодняшний поединок – первый, ответный состоится на стадионе "Этихад" 29 января. В другом полуфинале встречаются "Лестер" и "Астон Вилла", их матчи пройдут 8 и 28 января, а финал состоится в первый день весны – 1 марта.

В турнирной таблице чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" после 21 тура занимает пятое место, имея в активе 31 очко. "Манчестер Сити", за который выступает украинский футболист Александр Зинченко, идет третьим (44 очка). В четвертьфинале Кубка Лиги обе команды прошли клубы из низших дивизионов: "МЮ" одолел "Колчестер" 3:0, а "МанСити" обыграл "Оксфорд" 3:1.

В 2020 году "МЮ" еще не побеждал. Команда Уле Гуннара Сульшера в первый день нового года всухую проиграла на выезде "Арсеналу" (0:2), а затем, также на выезде, сыграла вничью с неплохо выступающим в этом сезоне "Вулверхэмптоном" (0:0).

В свою очередь, "Манчестер Сити" оба своих матча в этом году выиграл. Вначале команда Хосепа Гвардиолы обыграла "Эвертон" в чемпионате Англии, а затем был бит "Порт Вейл" в Кубке, причем один из четырех голов в составе победителей забил украинец Зинченко.

Зинченко уже забивал в 2020 году / Фото: Reuters Реклама

"МЮ" и "МанСити" встречались в полуфинале Кубка лиги в 2010 году. Смотрите все голы и яркие моменты того противостояния:

"Манчестер Юнайтед" – "Марчестер Сити": прогноз букмекеров. Эксперты называют номинальных гостей большими фаворитами этого поединка. Коэффициент на победу "МанСити" составляет 1.65, тогда как котировка на победу "МЮ" равна 4.80, а на ничью – 4.40. Таким образом, по котировкам букмекеров математическая вероятность исхода матча такая: победа "Юнайтед" 20 процентов, ничья 22 процента, победа "Сити" 58 процентов.

Также аналитики букмекерских контор прогнозируют, что с вероятностью около 60 процентов в матче будет забито три или более мяча, что не может не радовать болельщиков.

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Вероятные авторы голов с составе "МЮ":

Маркус Рашфорд – 3.20 (коэффициент на "забьет гол")

Антони Марсьяль – 3.50

Дэниел Джеймс – 7.00

Вероятные авторы голов в составе "МанСити":

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Серхио Агуэро – 2.15

Рахим Стерлинг – 2.60

Рияд Марез – 3.50

"Манчестер Юнафтед" – "Манчестер Сити": сравнение составов. "Манчестер Сити" – самый дорогой футбольный клуб мира по стоимости состава. Все футболисты в заявке "горожан" стоят 1.3 миллиарда евро. "Манчестер Юнайтед" по этому показателю занимает 11-е место в мире (748 миллионов евро) и пятое в Англии.

Самый дорогой футболист в составе "Сити" – 25-летний вингер Рахим Стерлинг, которого оценивают в 160 миллионов евро. В "Юнайтед" по этому показателю на первом месте 26-летний центральный полузащитник Поль Погба, ценник на которого – 100 миллионов. Правда, последний снова травмировался и в дерби Манчестера точно не сыграет.

Манчестер в еврокубках. Обе команды пробились в весеннюю часть еврокубков. "Манчестер Юнайтед" по результатам жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы сыграет с бельгийским "Брюгге", матчи пройдут 20 и 27 февраля. А чемпион Англии "Манчестер Сити" пробился в 1/8 финала Лиги чемпионов, где сыграет с мадридским "Реалом". Первый матч пройдет 26 февраля в Испании, ответный – 17 марта в Манчестере.

Смотрите видео всех голов матча Лиги Европы, в котором "МЮ" громил голландский "АЗ Алкмаар":

"Манчестер Сити" в последнем туре Лиги чемпионов на выезде разгромил загребское "Динамо". Смотрите видео голов:

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Все подробности в спецтеме Boxing Day в Англии

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